在洛杉矶市中心洲际酒店的现场演示中，奔驰和博世展示了我们的电动汽车将在未来进行代客泊车的一瞥。使用梅赛德斯 EQS 中的智能泊车试点功能，这些公司能够演示驾驶员拉起、下车并使用应用程序激活自动代客泊车。

梅赛德斯-奔驰是一家传统的德国汽车制造商，被公认为豪华汽车的全球领导者之一。尽管在内燃机汽车领域已有数十年历史，但梅赛德斯-奔驰集团最近努力调整其生产战略以实现电气化， 并承诺到 2030 年实现 “全电动”。

今年在美国，梅赛德斯-奔驰将推出 一款 EQB SUV ，以及第二款名为 EQE 的电动轿车。此外，梅赛德斯一直在暗示会有美国生产的 SUV 版本 EQS。作为洛杉矶媒体活动的一部分，梅赛德斯展示了 EQS 在其合作伙伴博世的帮助下进行的一些技术创新。两家公司共同设计并实施了一个自动代客泊车系统，梅赛德斯 EQS（和未来的车辆）可以在该系统中自行泊车。

使用 Mercedes me 应用程序，司机将车停在专用的自动代客泊车点并停车。此时，他们可能已经在酒店车库预订了停车位，以确保 EQS 可以自行自动停车。然后，用户可以激活应用程序中的功能，唤醒电动汽车，并与博世的自动代客基础设施通信之前确保一切正常且安全。一旦系统收到其清单中的所有绿灯，它将远程启动电机并接管。

洲际酒店的临时设施采用了博世开发的激光雷达基础设施，帮助将无人驾驶 EQS 从到达车道安全引导到设计的充电点。梅赛德斯-奔驰北美研发部总裁兼首席执行官 Philipp Skogstad 博士表示：

EQS 通过在高速公路上面临交通拥堵时候的自动驾驶来让您节省时间，但使用 INTELLIGENT PARK PILOT，它也可以自动停车。INTELLIGENT PARK PILOT 功能与所需的基础设施相结合，可实现自动代客泊车服务，让客户在日常生活中更加舒适和放松。

除了必要的基础设施设备外，梅赛德斯 EQS 还配备了车载技术来导航博世自动代客泊车系统，该系统允许进出停车场等多层设施。在这次临时演示中，合作伙伴在地面上使用了便携式激光雷达传感器。

然而，代客泊车基础设施的永久使用还依赖于立体传感器，这些传感器安装在车辆上方的车顶上，作为 “鸟瞰”，不受汽车和行人的影响。博世自动代客泊车系统已经在德国斯图加特机场投入使用。两家公司都将这项技术视为迈向全自动驾驶的自然步骤，它可以通过减轻寻找停车位和充电的负担来帮助节省司机的时间。

这个技术也没有停留在代客泊车这个单一功能上——梅赛德斯-奔驰和博世的团队已经开始探索自动低速机动的进一步实施，如自动充电、洗车、车库支付等等。

博世还认为这项技术可能对商用电动汽车和出租汽车特别有益，它可以让您租用的电动汽车来找您，然后在您还车时开走并自行停车。据两家公司称，该技术已经准备就绪。然而，他们正在等待欧洲监管部门的批准，因为这被认为是 4 级自动化驾驶系统。