携程网发布了截至 2021 年 12 月 31 日第四季度及全年未经审计的财务业绩。财报显示，2021 年第四季度，携程集团的净营收为 47 亿元人民币（约合 7.35 亿美元），与上年同期相比下降 6%。2021 年第四季度净营收与上一季度相比下降 12%，主要受到中国某些地区再次出现新冠肺炎疫情的影响。

截至 2021 年 12 月 31 日，携程全年净营收为 200 亿元人民币（约合 31 亿美元），与 2020 年相比增长 9%。

2021 年第四季度住宿预订营业收入为 19 亿元人民币（约合 3.01 亿美元），与上年同期相比下降 14%，与上一季度相比下降 13%，主要受到中国某些地区再次出现新冠肺炎疫情的影响。

截至 2021 年 12 月 31 日，携程全年住宿预订收入为 81 亿元人民币（约合 13 亿美元），与 2020 年相比增长 14%。2021 年住宿预订收入占总营收的 41%，相比之下 2020 年为 39%。

2021 年第四季度交通票务营业收入为 15 亿元人民币（约合 2.38 亿美元），与上年同期相比下降 11%，与上一季度相比下降 17%，主要受到中国某些地区再次出现新冠肺炎疫情的影响。

截至 2021 年 12 月 31 日，携程全年交通票务营业收入为 69 亿元人民币（约合 11 亿美元），与 2020 年相比下降 3%。2021 年交通票务营业收入占总营收的 34%，相比之下 2020 年为 39%。

2021 年第四季度旅游度假业务营业收入为 1.77 亿元人民币（约合 2800 万美元），与上年同期相比下降 32%，与上一季度相比下降 55%，主要受到中国某些地区再次出现新冠肺炎疫情的影响。

截至 2021 年 12 月 31 日，全年旅游度假业务营业收入为 11 亿元人民币（约合 1.73 亿美元），与 2020 年相比下降 11%。2021 年旅游度假业务收入占总营收的 6%，相比之下 2020 年为 7%。