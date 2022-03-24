近日，可交互空中成像技术服务商——安徽省东超科技有限公司（简称 “东超科技”）完成 1 亿元 Pre-B 轮融资，由鼎元资本独家投资，此次融资是该公司的第五轮融资。本轮融资将主要用于产品研发、销售渠道搭建及市场拓展。

东超科技成立于 2016 年 8 月，依托中国科学技术大学和中国科学院等平台资源建立并进行技术转化。其自主研发的 “可交互空中成像” 技术，是一种在显示行业具有颠覆性、革命性的技术，它将科幻电影描绘的场景变成现实，该技术主要是通过负折射平板透镜（又称 DCT-plate），以光场重构原理将发散的光线在空中重新汇聚，形成不需要介质承载的实像，结合交互控制技术，从而实现人与空中实像的直接交互。

该技术主要由 “光源＋DCT-plate＋交互模组” 构成，具有无介质、可交互、呈实像、低功耗、应用广等五大特点，在智能车载、医疗显示、公共设施、信息安全、智慧家居、智慧政务等众多场景都有广阔的应用前景。

目前，东超科技已实现了负折射平板透镜的成熟化量产，并先后推出了非接触式电梯内呼/外呼交互终端、非接触式医疗自助机、空中成像提词器、可交互空中成像展示机、非接触智能家居等系列产品。

据了解，东超科技的非接触式电梯内呼/外呼交互终端产品作为独立模组，可实现与电梯并联无缝接入，安装方便，操作简单，目前已在政府机关、机场、医院、公共场所等多地投入使用。

非接触式医疗自助机针对医院特殊环境研发，可有效避免医院密闭环境下多人次、高频率、强残留的病毒及细菌二次接触传播，加强医院及个人标准预防和额外防护能力，在新冠疫情防控期间发挥了重要作用。目前已在全国数百家医院先后落地。

另外，东超科技还持续发力车载显示领域，此前与全球车载背光显示模组领域企业伟时电子达成 3500 万元战略融资，双方共同开发包括车载精灵、车载空中仪表、智能座舱、娱乐显示等项目，致力打造先进、智能、全面的 “智能驾舱解决方案”，为智能车载显示提供新动能。目前东超科技已与长安汽车、比亚迪、吉利、江汽集团、奇瑞、大众等国内汽车厂商达成合作。

东超科技创始人韩东成表示：“当下，国内显示产业面临产业链结构优化和升级重塑的良好契机，触显产品进入多元新兴的发展新时期。东超科技深耕可交互空中成像领域多年，现已建立行业领先的技术壁垒和完善的产业上下游布局。此次融资后，东超科技将聚焦显示领域创新技术发展趋势，持续探索可交互空中成像技术新的应用场景，为激活触显行业发展动能贡献更多力量。”

鼎元资本：鼎元资本长期专注于投资具有独特技术、高速发展的潜力企业，新材料领域也是我们重点关注的领域。东超科技具有专业优秀的团队，其自研的可交互空中成像技术在业内也是颠覆性的革新，系列产品已经在市场上经过验证，包括医疗、公共卫生、汽车显示、智能家电等，并且未来在人机交互领域还有着巨大的想象空间。我们看好东超科技的未来发展，预计明年其市场销售规模会大幅提升，未来 3-5 年业务将持续保持高速增长。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。