玛莎拉蒂推出了新款 Grecale SUV 车型，该车型也将于 2023 年推出全电动版本。这款名为 Grecale Folgore 的电动汽车将采用 400 伏技术和容量为 105 千瓦时的电池组。

除了尺寸——Grecale 长 4.84 米，宽 2.16 米（包括后视镜）和 1.67 米高——玛莎拉蒂几乎没有在 Grecale 的首发公告中提到任何关于电动版及其驱动系统规格的更多信息。仅提到了 400 伏系统、105 kWh 电池（没有提到是总的还是净的）和 800 Nm 的最大扭矩。

这很可能是一款至少配备两个驱动器的电动全轮驱动车型——而 2023 年上市的电动双门轿跑车 GranTurismo Folgore 将配备大约三个电动驱动器。玛莎拉蒂没有提到系统输出，但扭矩估计 “可能超过 350 kW”。续航里程也未知，但 500 WLTP 公里续航里程应该是可以做到的。根据 WLTP，BMW iX xDrive50 的功率为 105 千瓦时，续航里程也高达 561 公里。在汽车的前脸部分，Grecale Folgore 依然采用了燃油车型大而成形的前格栅，这当然不能提供最佳的空气动力学性能。

在充电性能方面，玛莎拉蒂可以与宝马 iX 相提并论——至少在纸面上是这样。这是合乎逻辑的，因为 CCS 系统的设计最大电流为 500 安培，因此在 400 伏电压下充电功率不会超过 200 千瓦。玛莎拉蒂没有提到充电功率或精确的充电时间。

Grecale Folgore – 与 GranTurismo 不同 – 拥有 400 伏系统的事实是由于其平台：它尚未基于 Stellantis 的 STLA 平台，该平台已针对电子驱动器进行了优化并支持那些 800 伏系统，从而匹配较大电压。这款车实际上是和燃油车共平台，不仅车身的比例遵循内燃机车型，而且内部也是如此。有一个 12.3 英寸的驾驶舱显示屏、一个同样大的信息娱乐显示屏和一个用于温度控制的 8.8 英寸触摸屏。里面的空间看起来很传统。然而，与之前的车型一样，玛莎拉蒂似乎依赖于熟悉的品牌附加值，加入了高品质皮革和开孔木饰面。对于玛莎拉蒂来说，固有的消费群体有着极高的品牌忠诚度，这也是这款车诞生的关键因素。