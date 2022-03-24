近日，高通技术公司推出全新智能摄像头物联网解决方案——高通 QCS7230，拓展高通视觉智能平台的产品组合，推动企业安全防控和公共安全领域的数字化转型，旨在通过在智能网联边缘运行的智能终端保障环境安全。

全新解决方案将带来卓越的边缘 AI 推理，利用实时边缘计算、人工智能（AI）、机器学习（ML）和分析提升安防与运营效率，让城市、企业及各类场景更加安全并获得更好保护。

在疫情期间，组织和社区都采用了智能摄像头应对新常态。数字化转型有助于帮助保持社交距离，监督佩戴口罩，追踪室内和室外人员密集情况并强化运营流程。具备连接、AI、分析和云技术的智能摄像头为城市、企业和实体提供增强洞察所需的实时智能，从而最终提升社区生活质量，助力实现更好的商业决策和成果。

高通技术公司业务拓展总监 Siddhartha Franco 表示：“随着诸多行业的数字化转型，运行在智能网联边缘的智能终端受到高度关注，需求也有很大提升。如今的摄像头需要出色的连接和互操作性、强大的边缘计算及 AI 特性，同时还要兼顾安全和隐私保护，高通技术公司在提供以上特性方面拥有独特优势。高通技术公司广泛的智能摄像头解决方案产品组合让企业和实体能够更便捷地部署智能摄像头，以支持各个行业的诸多用例，包括打造更安全的社区及做出更好的业务决策等。”

全新解决方案满足行业对于智能摄像头更广泛的需求，还通过 IoTaaS 模式支持智能摄像头端到端扩展解决方案。这将为计划从传统视频管理软件（VMS）模式向支持 IoTaaS 的基于端到端服务功能转型的企业提供支持。此外，该解决方案将加快边缘 AI 服务的发展，为企业和实体提供部署智能摄像头和智能物联网终端所需的技术要素，以支持视频协作、访问控制、企业与家庭安防、360 度摄像头、行车记录仪和可穿戴摄像头等。