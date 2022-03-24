今日，简爱酸奶——朴诚乳业（集团）有限公司（下称 “朴诚乳业” 或 “公司”）宣布完成 C 轮投资。本轮投资由德弘资本（DCP）领投，QY Capital、行知资本、广州金控基金、璞瑞资本等新老股东跟投，高鹄资本担任本轮融资的财务顾问。本次融资的资金将用于公司上游供应链布局，提升产品迭代效率，为消费者创造价值。朴诚乳业于 2021 年 3 月完成 B 轮融资。

朴诚乳业是国内少数专注于无添加剂低温酸奶赛道的乳企，秉承着 “为家人和孩子做安心好奶” 的使命，率先推出 “无添加剂”、“精准控糖”、“0% 蔗糖” 等概念，打造了 “简爱”、“父爱配方” 等明星品牌，弥补了中高端低温酸奶市场的空缺。同时，公司高度重视上游供应链的建设，在北纬 41 度 “黄金奶源带” 自建简爱万头牧场，战略入股澳亚牧场、控股湖南优卓牧业集团，以保证优质稳定的奶源供给及高标准的原奶品质。截至 2021 年 12 月，朴诚乳业近 6 年复合增长率超过 100%，市场份额持续提升，并在多个商超、会员卖场、新零售等渠道的低温酸奶销售中位居第一。

朴诚乳业创始人兼 CEO 夏海通先生表示：“受疫情影响，消费环境略显低迷，但放眼全球，中国仍是消费力最旺盛的市场，我们坚定不移地认为随着年轻中产们的崛起，新国货的崛起，中国的现在及未来是品质升级的市场。中国消费者们需要更好的乳制品，而未来，我们也将持续聚焦产品力、创新力的提升，坚持为消费者创造价值，提供最高品质、最安心的低温乳品。对于本轮融资，我们非常荣幸得到德弘资本等新老股东的持续支持。德弘资本团队在中国乳品行业有着丰富的经验，并成功投资扶植出多家龙头企业，对中国的乳品行业有着独到的理解与深刻的认知。”

德弘资本首席执行官华裕能先生表示：“我们非常高兴能够一直陪伴并见证简爱酸奶的发展壮大。凭借在研发、生产和冷链物流端的不懈努力和匠心坚持，简爱酸奶打造出优质的产品和良好的品牌口碑。在不断完善供应链建设后，我们十分看好其未来的成长空间。而在消费升级、互联网渠道崛起的当下，中国乳品行业将迎来新一轮的变革与升级。未来，我们将继续充分发挥德弘资本的运营管理专长与行业资源优势，与朴诚乳业优秀的管理团队保持紧密合作，为广大消费者带来优质的新鲜乳品，切实做好每一杯安心好奶。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。