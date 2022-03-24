近日，国内定位货运第一公里数字化和智能化服务平台的科技公司 “超级骆驼” 宣布近千万美元 Pre-A 轮融资，本轮融资由蓝驰创投领投，初心资本跟投。投资金额将主要用于智能调度系统开发及无人车推广。

超级骆驼成立于 2021 年 9 月，是国内首家利用 AI 智能调度系统在专业批发市场内，实现三轮车和场内无人车混合调度，将商品转运至物流公司，并将同城零担和省内专线业务线上化、标准化，以技术手段构建交易闭环的一家科技企业。

通过搭建 AFO 产品矩阵（OMS/TMS/小程序），该公司打通了批发市场交付全链路的信息流、物流、资金流，为批发商提供省心、省钱、省力的 “一单到底” 商品交付服务，行业内首创。公司核心团队来自滴滴出行，腾讯、顺丰及华为，对车辆管理、物流和智能调度有十余年经验，对系统和智能设备的认知深刻，具备系统开发、场景落地与大规模运营能力。

超级骆驼围绕 “AI 大脑+无人车+资产运营系统 “3 大核心技术，搭建起高效人机协作网络，构建出产品、运营及场景三大核心优势。自成立以来，超级骆驼已有 22 项软著权，11 项智能设备专利。目前超级骆驼已经在成都、重庆等地实现智能调度三轮车交付服务，2021 年末在成都银犁批发市场成功实现场内无人车商业化成功落地，每日无人车转运订单超五千件。

目前，超级骆驼已发展批发商 5500 多家，每日混合调度装卸转运 10 万余件货物，日代收货款及同城物流费近百万元，为批发商提供极致交付体验，助力专业市场进入高效、低碳的数字化 2.0 时代。无人车智能化运营未来可以扩展到其它半封闭及封闭场景，商业化空间巨大。

蓝驰创投管理合伙人朱天宇表示：“一级批发市场逐渐向微批转型，专业市场批发商付费转运需求刚性高频，市场用工成本和运力缺口剪刀差拉大，为场内无人车应用商业化带来巨大机会。解决场内转运会牢牢占领批发商发货订单入口，深度改造贯通发货到省内零担全链路、以技术手段构建交易闭环，批发商会进一步受益，将会有效撬动万亿整车零担市场，推动供给侧改革、行业有大平台机会。”

初心资本管理合伙人田江川认为，批发市场作为物流订单产生的源头，最开始的一公里有「多批次、少批量」的特性，在货物流转的过程存在诸多冗余，这些不经济的表现在巨大的交易、交付体量下值得被改造。「超级骆驼」瞄准批发市场高频的货物转运刚需，并在此基础之上通过提升碎片化需求集单交付效率，实现批发市场场内的货运数字化、自动化，是目前市场上唯一一家定位专业批发市场场内运输的科技公司。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。