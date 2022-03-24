腾讯控股日前发布了 2021 年度第四季度及全年财报。财报显示，2021 年第四季度，腾讯未成年人游戏总时长同比减少 88%，占本土市场游戏总时长的 0.9%。未成年人总流水同比减少 73%，占本土市场游戏总流水的 1.5%。

腾讯预期未成年人保护措施的影响将于 2022 年下半年全面消化。待新版号发放后，腾讯认为将受惠于更多新游戏的推出。

财报显示，截至 2021 年 12 月 31 日，微信及 WeChat 合并月活跃账户数 12.68 亿，同比增长 3.5%；QQ 移动端月活跃账户数 5.52 亿，同比下降 7.2%。

腾讯第四季度营收腾讯营收 1442 亿元，同比增长 8%；净利润 949.6 亿元，同比增长 60%，非国际财务报告准则下；净利润 248.8 亿元 同比下降 25%

2021 年全年，腾讯营收 5601.2 亿元，同比增长 16%。净利润 2248.2 亿元人民币，同比增长 41%；非国际财务报告准则下；净利润 1237.88 亿元，同比上涨 1%。

财报显示，截至 2021 年 12 月 31 日，腾讯增值服务业务年度收入为 2916 亿元，同比增长 10%。其中本土市场全年游戏收入 1288 亿元，同比增长 6%。国际市场全年游戏收入 455 亿元，同比增长 31%。