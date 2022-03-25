该公司计划在 iPhone SE 机型中使用 ELYSIS 公司全球首创的商用纯度低碳铝金属。

苹果日前宣布，来自其 47 亿美元绿色债券的投资有力推动了低碳生产与回收新技术的开发。作为这项工作的一部分，Apple 将购买直接无碳铝金属，这是冶炼技术重大进展的产物，有助于减少温室气体排放。这是首次在实验室之外以工业规模生产的无碳铝金属，在冶炼过程中不会产生任何直接的碳排放。公司准备将这种材料引入 iPhone SE 机型。

“Apple 致力于让我们的星球变得更加美好，我们发行的绿色债券是我们推动环保进程的关键工具。”Apple 环境、政策与社会事务副总裁 Lisa Jackson 表示，“我们的投资正在推进突破性技术的诞生，这些技术有助于减少我们所使用的材料的碳足迹。我们正在朝着我们的目标迈进，即我们将在所有产品中仅使用可回收与可再生材料，以保护地球有限的资源。”

Apple 总计发行了 47 亿美元绿色债券，以加速完成公司的目标：在 2030 年底前实现整个供应链的碳中和。2016 年与 2017 年发行的前两支债券所获资金现已完成分配。2019 年发行的绿色债券用于支持 50 个项目，包括低碳铝金属工艺的突破。这 50 个项目将缓解或抵消 2883000 公吨二氧化碳当量排放，在全球各地产生近 700 兆瓦的可再生能源装机容量，并促进新的回收技术的研究与发展。

绿色铝金属冶炼的创新

无碳铝金属冶炼工艺的全球首创者 ELYSIS 公司此前宣布，该公司以工业规模生产了首批商用纯度的原铝，供 Apple 产品使用。这项突破性技术使冶炼过程不再产生温室气体，而是产生氧气。这标志着全球应用最广泛的金属之一——铝金属生产工艺的里程碑式成就。Apple 将向 ELYSIS 购买这一全球首批商用纯度的低碳铝金属，并计划将其用于 iPhone SE 机型。这批铝金属由 ELYSIS 公司在其位于加拿大魁北克省的工业研究与开发中心使用水电生产。

Apple 与美国铝业公司、力拓集团和加拿大与魁北克政府从 2018 年起开始进行投资合作，这项铝金属生产工艺的革命性进步正是这一合作的成果。2019 年，Apple 购买了该合作项目产出的首批商用级铝金属，用于 16 英寸 MacBook Pro 的生产。

“这是史上首次在不产生温室气体排放的情况下，以工业规模生产的商用纯度铝金属。与 Apple 的交易证明了市场对使用我们突破性的 ELYSIS 无碳冶炼技术生产的铝金属有着浓厚兴趣。今天公布的消息证明，美国铝业公司与力拓集团的合资企业 ELYSIS 有能力把创意化为现实。”ELYSIS 首席执行官 Vincent Christ 表示，“我们很高兴能与 Apple 合作推动这项进步，它将可能长久地改变铝金属生产工艺。”