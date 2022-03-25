Stellantis 和 LG Energy Solution 公布了在加拿大建造大型电动汽车电池制造厂的计划。他们将成立一家合资企业，在加拿大安大略省温莎的新工厂生产电池和模块。这些来自安大略的电池模块将满足 “Stellantis 在北美的大部分生产需求”。该电池工厂预计年产能将超过 45 GWh，并在温莎及周边地区创造约 2,500 个新工作岗位。建设将于今年开始，生产计划于 2024 年第一季度开始。

公告中尚不清楚计划投产的产能以及何时达到 45 GWh 的最终扩建。原材料和中间产品的确切供应链也没有提及。然而，Stellantis 和 LGES 表示，他们预计 “新电池工厂将成为在该地区建立强大电池供应链的催化剂”。这意味着将尽可能多地在当地采购。

据 Stellantis 称，合资企业将投资超过 50 亿加元（相当于 36 亿欧元）——具体的股份和投资分配情况并未提及。如果是 50:50 的合资企业，汽车制造商和电池制造商将各自投资约 18 亿欧元。

在 2021 年夏天的 “EV Day” 上，Stellantis 宣布，性能品牌 Dodge 将于 2024 年在美国推出其首款电动肌肉车，Ram 将在 2024 年销售电动版 1500 – 作为电动皮卡车型推向市场。Jeep Wagoneer 将是一款主要针对美国市场的全电动高级 SUV。然而，当时北美的电动销售目标较低，而到 2030 年达到 50% 的目标是本月早些时候才宣布的。

前一天，Stellantis 还宣布了在欧洲的另一个电池制造项目：由 TotalEnergies、Stellantis 和梅赛德斯-奔驰组成的 ACC 合资企业将把 Stellantis 的意大利发动机工厂 Termoli 改造成电池工厂。在此背景下，还宣布之前计划在杜夫林和凯泽斯劳滕的 ACC 工厂将从 24 GWH 扩大到 40 GWh，使 ACC 的产能目标到 2030 年达到 120 GWh。安大略省的最新公告使 LGES 在北美的计划产能已经达到 200 GWh，这应该足以生产超过 250 万辆电动汽车。LG 公司总共将在北美的电池工厂投资 46 亿美元，这将对整个全球电池产业产生巨大影响。

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