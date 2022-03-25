根据 IDC《中国无线耳机市场季度跟踪报告，2021 年第四季度》，2021 年中国蓝牙耳机市场出货量约 1.2 亿台，同比增长 21.1%。其中，真无线耳机增长对整体蓝牙耳机市场带动作用明显，2021 年出货量约为 8092 万台，同比增长 28.0%。预计 2022 年中国蓝牙耳机市场出货量约 1.3 亿台，同比增长 13.1%。其中真无线耳机预计出货量为 9456 万台，同比增长 16.9%。

2022 年蓝牙耳机市场将持续增长，厂商竞争格局依然存在一定变化空间，市场机会主要存在于以下三个方面：

产品形态多元化发展

蓝牙耳机产品形态一直以真无线产品为主导，其中柄式入耳耳机伴随主动降噪功能的流行出货量大涨，2021 年领跑真无线耳机市场，实现同比增长 59%。而随着入门级产品更多进入线下渠道推动市场渗透，豆式耳机出货量同比增长 34%。此外，蓝牙耳机中的骨传导产品持续增长，运动等细分场景逐渐催化该市场赢来更多关注。

下沉市场仍然存在较大空间

蓝牙耳机市场以线上渠道销售为主，2021 年线上渠道出货量占比 69%。线上渠道的快速发展大幅推进了较发达地区市场的渗透率。随着直播电商及拼多多等下沉流量集中的电商平台发展，蓝牙耳机也更多通过该类平台渗透到更多下沉市场。此外，2021 年线下渠道占比同比提升了 4 个百分点，更多入门级产品参与下沉市场渗透的推进过程。未来随着手机厂商更加深入的参与和布局，下沉市场依然具有较大空间。

真无线耳机入门级市场升级

尽管真无线耳机市场以入门级市场为拉动，但从价位段走势来看，200 元人民币以内市场小幅升级趋势明显。2021 年 100 元人民币以内产品占比有所下降，而 100-200 元产品占比显著上涨。2022 年，100-200 元和 200 元-400 元产品出货量将有重要增长空间。