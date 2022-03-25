中泰合资美妆品牌 Mistine（蜜丝婷）宣布完成超 2 亿人民币 A 轮融资，由凯辉基金领投，益源资本跟投，光源资本担任独家财务顾问。融资完成后，Mistine 将进一步开拓市场，强化研发和供应链能力，加强团队建设。

除了防晒和底妆外，Mistine 目前的产品矩阵也包括眼部、唇部系列等，并将依托其品牌势能逐步扩大产品矩阵。

2016 年进入中国市场以来，Mistine 组建起长期扎根中国市场发展的团队，并探索适合中国市场的品牌发展模式。在渠道布局上，Mistine 通过线上渠道切入市场，在主流电商平台上长期领跑细分品类，并快速渗透线下市场，现已进驻屈臣氏、KKV、三福等线下渠道，覆盖超过 6000 家门店。

凯辉基金合伙人马骏表示：“Mistine 在中国这两年的飞速发展得益于创始团队对美妆护肤赛道的深刻理解与丰富的操盘经验，本地化的运营团队和沉淀了 34 年的热带基因品牌互相融合，以及对产品品质的追求以及扎实的研发能力。凯辉也将充分借助生态圈内的产业资源陪伴 Mistine 基业长青。”

益源资本合伙人，前雅诗兰黛董事总经理沈祥梅表示：“Mistine（蜜丝婷）虽然是泰国国民品牌，但中国团队具有创业公司的 DNA，对市场和消费者的需求反应迅速，决策扁平高效，同时又有理性清晰的财务管理理念。两个特性难得一见的完美结合为集团的国际化长期发展，更大更强垫下坚实基础。记得初次见面时我们就被公司正直的商业价值观所震动，即使外部环境甚嚣尘上，公司团队也能保持清醒，意识到自己的不足，一步一脚印的提高修炼自己的实力，而不是玩起流量和烧钱的打法，制造昙花一现的过眼云烟。这样务实的啃骨头精神反而让公司在竞争激励的美妆市场脱颖而出，几年时间就在防晒、底妆等多个高速增长的大赛道上占据头部地位，并产生了优秀盈利和现金流，回归了商业本质和企业家的创业初心。我们高兴并且荣幸可以和 Mistine 团队为伍，开启品牌中国之旅的下一段华彩篇章，继续以过硬的产品、亲民的价格为消费者服务，为中国的美妆市场带来那一份热带青春的美丽能量。”

光源资本董事总经理薛敏表示：“长期来看，我们坚信国内美妆市场还有很多品牌成长的机会。Mistine 从防晒霜和粉底液这两个品类突围竞争激烈的美妆市场，扎实的产品力打出了泰式彩妆防油、抗汗的特性。霞姐和飘飘团队拥有全面复合的能力结构，有非常好的国际化视野和长期战略眼光，同时又能笃行不怠、稳扎稳打，这也使得 Mistine 一直拥有健康的增长模型。我们很高兴能助力 Mistine 完成融资，并一路见证她们不断取得新成就。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。