动点出海获悉，英国人力资源管理 SaaS 平台 Omnipresent 宣布，近日获得了一笔由腾讯和 Kinnevik 联合领投的 1.2 亿美元融资。据悉，还有 Uncorrelated Ventures 以及其他一些来自亚洲、欧洲和美洲的机构参投。

据介绍，Omnipresent 近期获得的融资还包括：2020 年 4 月获得 200 万美元种子轮融资、同年 12 月获得 1580 万美元 A 轮融资以及 2021 年下半年获得一笔 Pre-B 轮融资。

针对该笔新入资金的用途，Omnipresent 表示将用于打造新产品、促进用户增长及市场扩张。此外，公司还计划招募数百名新成员加入团队，在世界各地展开远程工作，满足全球不断增长的就业需求。

Omnipresent 成立于 2019 年，是一家英国的远程工作解决方案提供商。通过 “名义雇主”（Employer of Record）模式，Omnipresent 代表客户企业在全球范围内雇用远程工作的员工，并提供工资、福利、税收等方面的就业解决方案。

Omnipresent 专有的数字平台和 SaaS 产品 OmniPlatform 能够管理全球 160 多个国家和地区的员工从入职到离职的全流程，包括招聘、劳务合同、工资单、报销费用、人事福利等相关事项。雇主也可以在平台上收集信息、储存文件、审批支出、管理员工休假等。

Omnipresent 本身就是一家没有固定总部的分布式公司，公司高层管理人员位于维也纳、伦敦、迪拜和斯德哥尔摩等城市，其 230 多名员工遍布于全球 40 余个国家。

据统计，在 2021 年，Omnipresent 自身的团队成员数量扩大了 10 倍，营收增加了约 25 倍。