根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2021 年日本移动游戏市场收入再创新高，达到 184.5 亿美元。日本也是海外手游收入第二大市场，仅次于美国。凭借《赛马娘》出色的表现，模拟类手游成为日本地区收入增长最快的类型，在 App Store 与 Google Play 平台涨幅均超过 50%。尽管日本本土游戏发行商依旧制霸当地市场，但如米哈游、三七互娱等海外发行商正表现出强有力的追赶势态。

日本手游市场规模

2021 年日本移动游戏市场收入较 2020 年提高 6.5%，达到 184.5 亿美元。从全球收入表现来看，日本仍然是除美国之外收入最高的国家。市场份额方面，App Store 与 Google Play 收入占比分别为 57.9% 与 42.1%。

下载量方面，2021 年日本手游下载量为 7.3 亿，同比下降 7.1%。其中苹果设备与安卓设备下载量份额分别为 59.2%、40.8%。

日本市场热门手游

Cygame 于 2021 年初发行的模拟养成 RPG 手游《赛马娘》一鸣惊人，在不到一年的时间内成功斩获下载榜与收入榜双料第一。这主要归功于日本赛马文化的深远影响，以及游戏本身优质的养成设计。

运营时长超过九年的益智 RPG 手游《智龙迷城》通过不断拓展游戏内容和变现方法，再次迎来收入提升，并顺利从畅销榜第 5 位上升至第 2 位。

总体来看，日本畅销榜 Top10 过半数游戏为上线四年以上的老游戏，可见日本玩家对游戏的忠诚度普遍高于其他地区。

2021 年日本下载榜 Top10 除《赛马娘》与《NieR Re[in]carnation》两款新游之外，其余游戏均是首次进入年度榜单前十，由此显示出日本市场汹涌的竞争态势。

2021 年共 6 款手游在日本市场收入增长超过 1 亿美元。《赛马娘》以强大的吸金表现位列收入增长榜第一，米哈游《原神》与 GungHo《智龙迷城》紧随其后。值得注意的是，收入增长榜 Top10 中，三国主题游戏与二次元音游均各有两款，表明日本玩家对上述类型的游戏具有较高认可度与付费意愿。

日本手游下载量增长榜单 Top10 由 RPG、策略、休闲等多种类型游戏组成，反映出日本玩家在游戏偏好方面的多元化。其中日本厂商发行的手游《赛马娘》与《NieR Re[in]carnation》成功包揽下载量增长榜单前 2 位。

中国手游在日本

2021 年共 30 款中国手游入围日本畅销榜 Top100，合计吸金约 34.6 亿美元，占 Top100 总收入的 25.9%。

米哈游《原神》在日本市场反响良好，上线不到两年便成功登顶出海日本地区年度最畅销中国手游。网易《荒野行动》、有爱互娱《放置少女》紧随其后。

在港澳台地区与韩国发行均取得不错成绩后，灵犀互娱于 2021 年 3 月推出了《三国志·战略版》日服版本，并成功来到出海收入榜第 12 位。另一款由 NEXON 制作，悠星网络发行的二次元 RPG 新游《碧蓝档案》在日本同样表现良好，最终挺进出海收入榜第 19 名。

2021 年共 25 款中国手游入围日本下载榜 Top100，其中 19 款年度累计下载量突破 100 万。

Magic Tavern 旗下时尚主题三消游戏《Project Makeover》受到女性玩家青睐，以超 400 万年度下载量首次荣登出海日本下载量榜首。另一款带有消除元素的 RPG 手游《Puzzles & Survival》表现同样不俗，以近 300 万下载量排名第二。

网易仍然是出海日本市场最成功的中国手游发行商之一，除在射击品类上持续领跑的《荒野行动》之外，另有 2 款手游同样闯入下载量 Top20，分别是《猫和老鼠》与《第五人格》。

由腾讯发行的二次元 RPG 手游《白夜极光》上线半年便取得出海下载榜第 18 名的成绩，也看出其进军日本二次元游戏市场的渴望与实力。