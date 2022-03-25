3 月 25 日，新氧科技公布最新数据，2021 年，公司实现总收入 16.9 亿元，同比增长 30.7%，非美国通用会计准则归属于上市公司净利润 1.40 亿元，同比增长 42.4%，付费机构数 6634 家，同比增长 19.1%，2021 年新氧移动端平均月活跃用户 850 万，同比增长 18.7%。

在整体业务稳步增长的同时，新氧还持续深入医美产业链布局，通过上游品牌的收购、深入合作等方式，利用互联网+物联网技术应用搭建线上线下相结合的业务模式，推进医美消费的正品生态布局。这将为新氧的长远发展带来更多可能性。

新氧集团董事长兼 CEO 金星表示：“在 2021 年，我们致力于加强与消费者之间的信任，满足不同层级消费者的医美需求，帮助消费者做出有效的决策。在业务层面，我们巩固现有的竞争优势，完成了对武汉奇致激光的收购，建立在非手术消费领域的护城河。步入 2022 年，我们将不断提升本地化医美服务能力，并构建医美供应链生态系统，涵盖从医美查询到消费全链条，推进正品生态布局。”

业绩稳健增长，持续践行社会责任

过去的 2021 年，新氧总收入、净利润双双实现显著增长，其中总收入 16.9 亿元，同比增长 30.7%，非美国通用会计准则归属于上市公司净利润 1.40 亿元，同比增长 42.4%，远超过 2021 年医美行业 20% 左右的增长率。

总收入的增长，一方面得益于付费医疗机构数量的增长，另一方面，基于公司对武汉奇致激光的收购，在提升非手术领域竞争壁垒的同时，也进一步拓展了公司的收入来源。2021 年，新氧平台付费机构数 6634 家，同比增长 19.1%。

实际上，新冠肺炎疫情在 2021 年的反复，进一步强化了疫情周期的长期性和不确定性。据各地疾病控制中心数据，2021 年 9 月底，全国高风险地区 3 个、中风险地区 39 个。而到了 2021 年 11 月中旬，全国高风险地区、中风险地区分别达到 8 个、93 个。

在疫情考验下，新氧持续提升精细化运营能力，确保业务稳健运行的同时，新氧医美公益救助平台，还在 2021 年持续扩容。

2021 年 3 月，新氧公益实现平台化战略升级，为更多因后天意外或先天畸形的普通人提供医疗美容技术的修复支持。2021 年 6 月，新氧公益携三甲医院专家团深入革命老区红安义诊，并在此后将义诊拓展至湖北宜昌。2021 年 10 月，新氧公益联合上海多家三甲医院的整形外科医生为黔西南州体表缺陷患者开展线上义诊，让当地患者足不出户就可以享受到上海优质的医疗资源。据医美查显示，截至 2021 年末，“新氧美丽计划” 累计筛查患者 512 位，截至 2022 年 2 月底，已有 100 位家庭经济困难的体表缺陷患者在 “新氧美丽计划” 的资助下进行了治疗。

构建医美正品生态，促行业规范化发展

2021 年，医美市场快速发展，非手术类医美需求旺盛，为行业带来新的发展契机。同时，行业的加速发展，也伴随着效率提升、合规发展的挑战，2021 年政策层面针对医美行业实行前所未有的强监管，行业进入规范化发展的关键阶段。

正规机构、正规医生、合规产品，是医美消费安全保障的三大关键因素。新氧一直积极开展中国医美行业自律，推动平台治理，做好平台机构、医生、产品的合规性审核，维护规范有序的发展环境。同时，新氧还积极践行医师法宗旨，面向医美机构推出医疗责任险，以保险手段，保障医生和公众的合法权益，为合规经营助力。

此外，利用互联网技术+物联网技术应用解决医美供应链难题，搭建医美厂商、医美机构正向沟通桥梁，确保消费者享受正品医美药械的服务，是新氧正品生态构建领域的关键进展。

以公司正在积极推进的线下正品柜业务为例，新氧将正品柜设置在线下医美机构，由新氧平台对入柜医械、药品进行出入柜全程监控、核查，同时提供线上从下单到消费的全链条正品保障，确保用户消费全程放心、省心。

医美查数据显示，2021 年第四季度，正品柜以北京、成都为试点，已累计覆盖机构 100 家。2022 年第一季度，正品柜覆盖城市持续增加，上海、杭州、武汉、重庆等城市已陆续加入正品柜阵营，2022 年，预计将覆盖全国 30 个重点城市，超 3000 家机构。

除了正品柜保障外，新氧还依托 “正品宝” 体系，为机构进行正品设备的合作与认证。2021 年 11 月，新氧半岛超声炮设备合作业务正式上线，面向符合资质的医美机构开展半岛超声炮设备合作活动，率先在北京和杭州同步铺开，并将逐步扩散至全国。

2021 年 11 月至 2022 年 1 月，新氧平台北京和杭州地区的半岛超声炮项目交易，在光电类面部抗衰项目中占比持续增加，分别为 9.98%、14.96%、18.00%。得益于半岛超声炮正品设备合作项目的推进，平台 “半岛超声炮” 搜索次数也在 2022 年 1 月达到峰值。

正品生态构建任重而道远，但行业规范化发展已是势在必行，现阶段的前瞻性布局，从长远而言，给新氧未来发展赋予新的可能性。

新氧科技 CFO 于敏表示：“我们很高兴收入在 2021 年实现强劲增长，这是非常令人鼓舞的。展望未来，我们将不断提高运营效率，有效进行成本控制。在探索新业务的同时，公司将继续保持健康和可持续的收入增长。”