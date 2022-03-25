根据 TrendForce 集邦咨询发布的研究报告，由于 2021 年第四季销售不如预期，今年第一季智能手机市场除了要调节积累的成品库存外，亦受季节性需求低迷影响，导致本季生产表现本就相对疲弱。除此之外，加上如俄乌冲突、疫情等因素冲击，整体将削弱 2022 上半年生产表现，并连带影响 2022 全年生产总量，预估将由原先的 13.8 亿支，下调至 13.66 亿支，年增长率下滑至 2.5%。然而新冠疫情、晶圆产能紧缺尚未明显缓解，加之国际形势、通膨、能源匮乏等今年更显严重的问题，将为 2022 年智能手机市场带来更多变量，不排除持续下修全年生产总量。

俄乌冲突对智能手机市场影响有两大观察重点。其一，品牌销售停摆或锐减，据 TrendForce 集邦咨询统计，俄乌两国的手机销售市占约占全球 3~4%，其中，俄罗斯约占 85%，两国手机品牌前三席次依序为三星（Samsung）、小米 （Xiaomi）及苹果（Apple）。随着苹果及三星相继宣布暂停向俄罗斯出口所有产品，该市占将转由其他品牌承接。若冲突能于 4 月底前获得控制，预估对全年智能手机市场的影响约落在 2000 万支。

其二，俄乌冲突加剧全球通膨问题，特别对能源和粮食价格正产生重大冲击，并由欧洲快速向全球蔓延，亦隐含个人可支配所得将同时紧缩，造成智能手机市场换机周期延长、单机购买预算下降等现象。由于通膨的影响既广且深，目前尚无法定夺其对于全球智能手机市场的影响程度，但后续确实存在高度下修风险。

除了国际形势以外，疫情也持续牵动 2022 年智能手机市场走向，中国作为全球最大智能手机消费市场，TrendForce 集邦咨询认为，现阶段对中国智能手机市场的出货量预测将由去年约 3.25 亿支下滑至 3 亿支，年衰退约 7.7%。