壳牌与比亚迪签署全球战略合作协议，共同推进能源转型，携手提升比亚迪纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）用户的充电体验。双方将首先在中国和欧洲开启合作，并计划将这一合作关系扩展到全球。

根据协议，壳牌和比亚迪将在以下领域开展合作：

壳牌与比亚迪将在欧洲地区建立出行服务提供商（MSP）的合作伙伴关系，壳牌未来将为比亚迪的个人和商业客户提供会员服务，覆盖其充电漫游网络上超过 27 万 5 千个充电终端。壳牌和比亚迪还将共同为比亚迪在欧洲的客户开发车队解决方案和专属充电服务。

双方将寻求机会，为全球各地的客户提供综合家庭能源解决方案，比如动态电价调度、光伏集成、家用储能设备和车网互动（V2G）充电等解决方案。

双方有意向在欧洲主要市场共建壳牌-比亚迪电动汽车服务中心，为客户提供更多机会体验比亚迪的高端设计、先进新能源汽车技术，以及双方为提升用户体验而共同开发的流畅的充电和数字服务。

壳牌和比亚迪将推荐客户参与 “ 壳牌加速迈向净零未来（A2Z） ” 脱碳计划，帮助欧洲各个市场的企业车队实现零排放和净零排放目标。

壳牌加速迈向净零未来（A2Z） 脱碳计划，帮助欧洲各个市场的企业车队实现零排放和净零排放目标。 在全球范围内，壳牌将研究如何应用壳牌 E-Fluids 和冷却液等先进技术和产品，帮助比亚迪进一步节省成本并提升硬件性能。

壳牌和比亚迪有意向在电池性能和行业领先的充电领域开展全球研发合作。

壳牌和比亚迪还计划共同成立合资公司，在中国发展电动汽车充电网络。该合资公司预计将在深圳运营一万多个电动汽车充电终端，并有计划未来扩展到中国其他城市。