极星 Polestar 宣布在美国市场推出全电动 Polestar 2 长续航版本，单电机 Polestar 2 现在可在线订购，起价为 45,900 美元，或在获得合格的联邦和州奖励后低至 33,400 美元。

当前的 Polestar 2 车型系列包括三个型号，其中包含高达 78 kWh 的长续航和标准续航电池，以及高达 300 kW 和 660 Nm 的双电机和单电机动力系统。此外，Polestar 指出，尽管它是 “Polestar 系列中价格最低的车型，但这款最新车型的 EPA 估计 270 英里的续航里程是该品牌最长的”。

Polestar 也再次明确了他们的下一个车辆发布计划。未来三年，Polestar 计划每年推出一款新的电动汽车，从 2022 年的 SUV Polestar 3 开始。Polestar 3 也计划在美国生产。紧随其后的是 Polestar 4，预计将在 2023 年推出一款更小的电动性能 SUV 轿跑车。

Polestar 5 电动性能 4 门 GT 计划于 2024 年推出，作为 2020 年提出的 Polestar Precept 概念的生产演变，以 “展示品牌在设计、技术和可持续性方面的未来愿景”。

“单电机 Polestar 2 在新泽西等州的售价远低于 35,000 美元，使其成为市场上最引人注目的产品之一，”Polestar 北美负责人 Gregor Hembrough 说。“Polestar 2 的所有型号都体现了该品牌在尖端技术方面的领先地位，包括谷歌信息娱乐系统、优质的可持续材料和无与伦比的前卫设计。” 未来，我们希望看到极星在中国市场的更多动作。