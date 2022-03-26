毫末智行是一家致力于自动驾驶的人工智能技术公司。毫末智行以零事故、零拥堵、自由出行和高效物流为目标，助力客户重塑和全面升级整个社会的出行及物流方式。

技术创新方面，毫末正式发布了中国首个自动驾驶数据智能体系 MANA（雪湖），是所有毫末能力进化的核心动力。产品规模化落地方面，毫末的辅助驾驶系统已搭载长城汽车的 5 款热门车型，共计数万台车辆上，跻身中国自动驾驶公司量产第一名。毫末用户辅助驾驶行驶里程已经突破 600 万公里，未来两年搭载乘用车数量预计超过 100 万台。同时，毫末的末端无人物流小车与阿里达摩院、物美多点、美团等行业头部玩家也早已有了稳定且深入的合作，位列该领域市场份额领先位置。

而近日，搭载毫末智行 HPilot 2.0 辅助驾驶系统的坦克 500 正式上市，官方指导价 33.5 万 – 39.5 万元。这也使得坦克 500 成为首辆搭载毫末智行 HPilot 2.0 系统的车型，相比 HPilot 1.0，2.0 版本功能覆盖行车域与泊车域。

去年，毫末智行正式推出 HPilot 1.0，并且将这套系统搭载于 WEY 摩卡、坦克 300 城市版等车型上，HPilot 1.0 能够实现城市封闭道路领航辅助驾驶功能，即 NOH。背靠长城，毫末能够将这套速度装车上路，目前毫末用户辅助驾驶总行驶里程已经突破 600 万公里。

毫末计划在 2022 年基于 HPilot 2.0，推出城市 NOH 功能，打通封闭+开放道路，另外在泊车域相关功能也会推送，打通全场景功能。