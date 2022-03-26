本田通过思域 e:HEV 向欧洲展示了其下一代电动车型。由于第 11 代紧凑型车型将于今年推出，这家日本公司还坚持宣布到 2022 年底在欧洲实现整个车型组合的电气化。值得一提的是，东风本田的全新第十一代思域锐·混动版将于 8 月发布，HATCHBACK 车型则会在 10 月发布，而全新思域 HATCHBACK 锐·混动版则计划在 12 月发布。

由于思域 e:HEV——正如车型名称所显示——是另一种混合动力车型，本田电动小型 Honda e 仍然是电动产品组合中唯一的电池电动车。其他型号 Jazz、Jazz Crossstar、CR-V 和 HR-V 仅作为全混合动力车提供。

第 11 代思域紧凑型汽车也将不再作为纯内燃机提供，而仅作为全混合动力提供。Civic e:HEV 还依赖于 Jazz e:HEV 等串联混合动力布局。第一台电动机充当发电机并将内燃机的动能转换为电能。然后通过锂离子电池将其馈送到输出功率高达 135 kW 的电力驱动装置。在运行的内燃机不直接驱动车轮。本田尚未宣布价格，计划于 2022 年秋季上市。

除了混合动力思域之外，本田还希望在 2023 年推出更多电动车型，从而 “打造多年来最全面的欧洲产品计划”。根据公告，新产品包括 B 级纯电动 SUV、C 级全混合动力 SUV e:Ny1 Prototype 和新款 CR-V。在欧洲拥有全混合动力和插电式混合动力系统的时间。本田将 e:Ny1 描述为 “未来车型系列的核心”。

“我们电气化目标的完成标志着本田在欧洲的重要时刻，” 本田汽车欧洲高级副总裁汤姆加德纳说。“但是，我们不会满足于现状。我们的计划已经非常先进，为我们的客户进一步扩大电池电动和混合动力汽车的选择，并增加我们在快速增长的 B 级别和 C 级别 SUV 领域的产品。” 而在中国市场，这个竞争会更加激烈。