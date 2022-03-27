真我一直在迎合年轻人的需求，特别是在电竞方面，一直有 NEO 系列产品。这次打造了第三代产品 Neo3，考虑到用户群会长时间把玩手机，对电量要求比较高，还加入了 150W 秒充技术。

先来看下外观。从正面来看，搭载了一块 6.7 英寸高素质柔性 OLED 屏幕，屏幕分辨率为 2412*1080（FHD+），支持 120Hz 刷新率和 360Hz 触控采样率，显然可以胜任很多高端游戏的把玩需求。支持 10.7 亿色彩显示，100% 覆盖 DCI-P3 广色域，对比度为 500 万：1，局部峰值亮度为 1000nit，所以这块屏幕是符合用户购买目标的。

为了让用户玩游戏的时候有沉浸感。真我 GT Neo3 搭载高振量 X 轴线性马达，带来了个更干脆、利落、舒服的震动体验。配合「4D 游戏振感」打造了更为沉浸的触觉反馈体验。转到手机的背面，可以看到全黑的细腻磨砂质感后背壳，不会沾染指纹。摄像头组合是索尼 IMX766 主摄，其拥有 1/1.56 大底，配备 OIS 光学防抖，5000 万像素主镜头+800 万像素广角镜头+200 万像素微距镜头做为辅助镜头。

实际拍摄来看，光线好的情况下，对于景物的描绘符合预期，在运动模式下，即便有轻微抖动依然能成片。在夜景模式下，可以看到对于细节的刻画比较犀利，通过减少 HDR 等算法干扰，对于灯关和景物线条的勾勒较为清晰，成像到位。

真我 GT Neo3 采用 2022 年 “电竞神 U” 天玑 8100 5G，台积电 5nm 制程工艺打造，配备 4*2.85Ghz A78 高性能核心+4*2.0Ghz A55 高能效核心，在同等表现下 CPU 相比骁龙 888 多核性能提升 12%、多核能效提升 44%。GPU 方面采用 Mali- G610 MC6，对比骁龙 888 性能提升 4%、能效提升 35%。这个处理器有发热量较小的好处。

为了进一步长时间高效稳定发挥联发科天玑 8100 的性能，采用了一套 3D 钢化（VC 面积：4129 平方毫米 总散热面积：39606 平方毫米）散热系统作为辅助。除此之外，还搭载了立体声双扬声器＋NFC＋蓝牙 5.3＋独立显示芯片的辅助，显然是硬件规格堆满。在实际游戏体验方面，开启 GT 模式，可以让屏幕刷新率变更为 120Hz 档位，实现 AI 跟手性功能开启，带来更流畅、更跟手的游戏体验。用户可以在游戏中，侧滑呼出 “游戏助手”，切换 “游戏插帧” 菜单，开启提升帧率模式和优化功耗模式。《原神》支持插帧至 90fps、《英雄联盟》《和平精英》支持插帧至 120fps。

续航方面，电池容量为 4500mAh 的搭配了有线快充，功率高达 150W，仅需 20 分钟左右就能完全充满电，在充电速度上让人倍感到位，基本上消除了电量的焦虑。此外，它是 “首款通过德国莱茵安全快充认证的 150W 手机”，增加了独立 MCU 充电安全芯片、以及双 FPC 连接等等全方位的安全措施。

系统方面，秉承了家族风格的 relame UI 3.0，风格依然是简约，人性化。总的来说，真我 GT Neo3 兼顾了手感、功耗、在游戏体验上下了功夫，在快充这个卖点上做了辅助提升，价格比较适中，是年轻用户匹配游戏爱好的一个不错选择。