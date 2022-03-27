埃隆马斯克对最近退居媒体关注度二线的特斯拉 Cyber​​truck 发表了新评论，并表示该汽车制造商的目标是今年完成 Cyber​​truck 的开发， 2023 年投产。当特斯拉在 2019 年推出 Cyber​​truck 时，特斯拉表示这款电动皮卡将在 2021 年底前上市。随着截止日期的临近， 这家汽车制造商确认已经延期。

首席执行官埃隆马斯克后来表示，特斯拉的目标 是在 “2022 年末” 在德克萨斯州的 Gigafactory 开始生产电动皮卡。结果后来，随着明确重点将 Model Y 在工厂投入生产，而且这一安排也被推迟，Cyber​​truck 的生产时间表也最终被推迟。在特斯拉 1 月份的最后一份收益报告中，马斯克提供了最新消息，确认特斯拉不会在 2022 年推出 Cyber​​truck 或任何新车。

马斯克在谈到电动皮卡时仍然含糊其辞，只说它 “希望明年来”——意思是 2023 年。此后，有传言称特斯拉计划在 2023 年初开始生产 Cyber​​truck。在柏林 Gigafactory 开始 Model Y 交付活动期间，一名员工向马斯克询问了特斯拉的短期目标。马斯克重申，特斯拉今年的重点是提高当前汽车项目的产量，尤其是 Model Y 和 Model 3，但他也罕见地对 Cyber​​truck 发表了观点。

马斯克表示，特斯拉的目标是在今年完成 Cyber​​truck 的开发，并在 2023 年投入生产：“我们希望在今年完成 Cyber​​truck 的开发，并为明年的生产做好准备。”

虽然官方没有证实这一点，但它与传闻的 2023 年初开始生产的时间表相符。

这位首席执行官还表示，特斯拉的目标是在今年完成新款 Roadster 的工程设计，并希望获得足够的电池来生产更多的 Tesla Semi 卡车。