制造商 ZEN Yachts 宣布其旗舰 ZEN50 太阳能电动双体船在美国获得了首个订单。这艘零排放帆船目前正在欧洲建造，将配备一些非常豪华的功能，包括两个厨房、一个高科技全自动翼帆和 SpaceX 的 Starlink 互联网功能。

ZEN Yachts 是 “Zero Emission Nautic Ltd.” 的缩写，是一家于 2021 年成立并在马耳他注册成立的海洋友好型船舶制造商。为了帮助推动水上和水上零排放游艇的普及，该公司将风帆与电力推进相结合。

从 ZEN50 开始，该公司最近宣布这款 50 英尺以上的太阳能电动双体船，目前正在西班牙巴塞罗那附近建造。这艘 12 座电动游艇配备 2 个 40kW 无刷直流电机，由 160 kWh 锂电池组供电。主组件由整个船顶的太阳能电池板支撑，提供 16 kW 的峰值功率，使 ZEN50 仅使用太阳能即可以 4.5-5 节的速度巡航。电力推进系统由 Ayro 的 Oceanswings OWS 3.2 翼帆提供支持，使 ZEN 游艇成为第一个采用这种全自动翼帆技术的系列量产休闲船。

即使有太阳能备份，仅靠电力推进在海上旅行也可能很困难。这就是 OceanWing 翼帆的用武之地。结合电动马达，ZEN50 的最高速度可以达到 14 节（~16 mph）。对于连续巡航，翼帆和太阳能电池板结合提供 6-10 节的速度（7-11.5 英里/小时）。ZEN50 游艇结合了这三种技术，可在 24 小时内提供超过 180 海里的航程。