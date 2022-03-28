日前，VR 数字孪生云服务商众趣科技宣布完成超亿元 B 轮融资，本轮融资由 SIG 海纳亚洲等投资方领投，老股东华映资本追投。众趣科技计划将本轮资金投入到市场拓展及产品研发中。

此前，众趣科技曾于 2016 年 1 月完成德联资本领投的天使轮融资；2017 年 5 月完成英诺天使基金和广联达的 Pre-A 轮融资；2017 年 12 月完成华映资本的 A 轮融资；2019 年 1 月完成由奥比中光和华本联合基金的 A+轮融资。

众趣科技成立于 2014 年，是一家基于 AI 三维机器视觉和 SaaS 云服务技术的国家高新科技型企业。创立 8 年来，众趣科技始终专注于空间 3D 数字化研发和互联网服务，致力于把三维物理空间 “克隆” 到互联网上，构建下一代 3D 互联网——元宇宙的数字基建。

以 VR 看房为例，基于 3D 实景克隆技术，众趣科技的 3D 扫描设备 SPACCOM 可对各类现实空间进行精密扫描。100 平米空间场景，15 分钟内即可完成扫描，30 分钟就能完成云端数字化建模，并生成多终端可访问链接，100% 实景还原线下空间。

目前，众趣科技 3D 空间扫描设备已实现企业及个人用户依托扫描的方式采集住所、酒店、博物馆、施工中建筑等场景的空间三维数据，并在 VR 云服务平台自动处理，生成可便捷展示、编辑、分享的数字化空间。

VR 数字孪生云服务领域发展迅速，产品应用涉及广泛。近年来，众趣科技已为腾讯、阿里巴巴、京东、Intel、红星美凯龙、字节跳动、中原地产等上千家企业提供了空间数字化服务，在云端完成了数百万套空间数字化的克隆重建，涉及房地产、文旅、家装家居、电商零售、建筑等众多行业领域，积累了超过 1 亿平方米的三维数字空间数据，业务遍布全国 31 个省市自治区、30 余个海外国家。

关于本轮投资逻辑，SIG 海纳亚洲吕楠表示：“从物理资产的数字化到空间数字资产的管理，是企业不断提升其核心数据资产管理能力的必经之路，众趣科技作为空间数字资产管理领域的领军企业，技术研发能力及市场覆盖率一直稳居中国前列。在空间数字化这个全新的赛道上，众趣科技多年来一直踏实研发核心技术、算法和产品，构筑行业壁垒。相信秉持初心的众趣科技，在中国乃至海外的各行各业空间数字化领域都能创造更多的价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。