3 月 28 日，国内零信任厂商易安联宣布已于 2021 年年底完成 B++轮融资，本轮融资由元禾重元领投，美亚基金和老股东朗玛峰创投跟投，密码资本担任独家财务顾问。本轮融资易安联将重点投向零信任产品协议标准化，建设零信任 SASE 平台，加速零信任安全业务全国市场覆盖。

目前，易安联已构建了基于零信任安全的完整产品体系，先后发布了数款零信任产品。2017 年推出 EnCASB（零信任访问平台），从教育科研、电力领域开始商业实践；2019 年推出 EnSDP（零信任防护平台）并实现商用，构建了端到端的组织应用安全访问新模式。2021 年易安联又重磅推出 EnBOX（零信任安全工作空间），助力研发型企业及在数据采集、存储、安全与隐私保护等领域有特殊需求的用户，打造集终端管理、数据防控、数据交互安全于一体的安全办公新模式。

本轮领投方元禾重元合伙人李炜琦表示：“在推进数字中国建设进程中，无论是发展数字经济，还是建设数字政府、智慧城市，最为关键的一环就是夯实数据安全建设。作为元禾重元非常看好的创新型安全企业，我们相信易安联凭借其在零信任架构卓有成效的研究成果和高竞争力的产品，会大大助力政府、企业等推进数字产业化和产业数字化的转型过程。”

美亚基金投资副总裁张培全表示：“随着数字技术与实体经济加速融合，以大数据、人工智能、物联网、云计算等为代表的新一代信息技术加速应用，未知风险带来安全敞口，外部攻击面不断扩大，数据安全防御能力亟待提升。零信任作为新一代的网络安全架构理念，紧密贴合未来网络安全发展需求。美亚强烈看好易安联在零信任领域深厚的技术积累和领先市场优势。”

朗玛峰创投合伙人惠超表示：“网络安全正在从由碎片化向平台化发展，易安联 2017 年从 SWG、CASB 等技术点入手，是国内首批布局零信任架构研究的创新型公司，目前也已经掌握了零信任领域超过 95% 的技术点。在传统网络安全产品零信任化、零信任产品的标准化与协议化、零信任产品的云化等方面已经开展了较多前瞻性研究。朗玛峰创投持续加码易安联，也正是看好公司在零信任 SASE 平台的超前布局和丰富的客户侧的场景实践经验。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。