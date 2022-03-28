科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.03.21-2022.03.26）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

在过去一年多以来的时期内，如我们所见，独角兽的出现正在印度变得越来越常见。随着这一趋势的不断加速，一种新的现象——从独角兽中孕育而出的独角兽似乎也正在变得更加引人注目。

在上周的报道中，通过一笔 2 亿美元的融资注入，印度 B2B 电商独角兽 OfBusiness 旗下的贷款部门 Oxyzo 也顺利加入了 10 亿美元俱乐部的大家庭。值得一提的是，这笔独角兽轮融资不仅是 Oxyzo 的首次融资，另一方面，它也是印度创投领域迄今为止规模最大的一笔 A 轮融资，高于 GlobalBees 在去年 7 月份创下的 1.5 亿美元的纪录。

于此，不难发现，所有的这些都在表明 Oxyzo 并不会是一家 “常见” 的印度独角兽企业。而在 Oxyzo 的身后，同样有着众多的身影在说明这种从独角兽母公司中分离而出并且成为独角兽企业的案例在证明着它们的与众不同——在 Oxyzo 之于 OfBusiness 之外，这一名单上已然出现了 Ola 和Ola Electric、Flipkart 和 PhonePe、 InMobi 和 Glance、以及 FirstCry 和 GlobalBees。从超 50 亿美元的估值（Ola Electric）到前任 A 轮融资纪录持有者（GlobalBees）再到印度金融科技独角兽巨头（PhonePe），这些 “衍生独角兽” 们均在这一俱乐部中高调亮相。

那么，从中我们是否可以说印度的独角兽热潮正在从 “量变” 向 “质变” 开始转变了么？尽管这一答案要到很久后才能被证实，但现在，我们或许正在见证它的出现。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Amagi 成为独角兽：Amagi 总部位于印度班加罗尔，是一家基于云计算的广播和联网电视 Saas 技术平台，其办事处目前已覆盖纽约、洛杉矶、多伦多、伦敦、巴黎和新加坡等。

成立 14 年来，Amagi 从为电视频道上的本地企业提供广告解决方案转向了为不同平台上的电视网络和内容所有者提供基于 SaaS 的盈利平台。目前，Amagi 提供的服务包括：频道创建、内容分发、广播服务管理和地理定位广告插入等。

获软银领投的 1.15 美元美元融资后，CommerceIQ 加入独角兽阵营：CommerceIQ 由亚马逊前高管 Guru Hariharan 于 2012 年成立，是一家致力于通过其基于机器学习和自动化技术帮助企业在亚马逊、沃尔玛、Instacart、Target 等电商渠道上更好优化其供应链及营销环节的 SaaS 平台。据介绍，公司已经同雀巢、家乐氏、高露洁等 2200 多家消费品品牌展开了合作。

回到 CommerceIQ 本次独角兽轮融资的本身。一方面，据本栏目统计，加上 CommerceIQ，今年以来，印度共产生了 13 家左右的独角兽企业。而相比之下，截至相同月份，印度在去年期间 “仅” 出现了 4 家（其 2021 年全年则新出现了超 40 家）。于此，不难发现印度今年的 75 家新增独角兽企业将并不会是一个难以达成的目标。

Sayurbox 完成 1.2 亿美元 C 轮融资：Sayurbox 成立于 2017 年，是印尼一家连接农民、农产品、分销商以及消费者的生鲜电商平台，为用户提供从新鲜蔬菜水果、肉类到干货、零食和即食快餐等的一系列产品。

据介绍，Sayurbox 如今已与国内一万多名农民建立了合作关系，并为印尼国内约 100 万用户提供过服务。Sayurbox 还表示，平台将长期致力于简化印尼农业领域零散漫长的分销过程，助力实现国内农产品向市场流通的便捷化。

Handprint 获得 220 万美元种子轮融资：Handprint 成立于 2020 年，是新加坡一家提供线上可持续发展基础设施的平台。据介绍，包括 Lazada、SaladStop 以及 Teads 等在内的许多公司已将 Handprint 平台的功能与自身核心业务结合在一起。

客户企业可以从 Handprint 平台把关过的项目中挑选自己感兴趣的部分并集成嵌入自身业务，比如：平台上的支付程序和电商工具。Handprint 还可以帮助企业记录下添加新项目后随着时间推进所带来的经济增长。

获破纪录的 A 轮融资后，独角兽 OfBusiness 的贷款部门 Oxyzo 成为独角兽：动点出海获悉，印度 B2B 电商独角兽 OfBusiness 旗下的贷款部门 Oxyzo 已于近日完成了一笔 2 亿美元的融资。Oxyzo 表示，在这轮融资中，公司的估值已达到 10 亿美元，因而以此成为了印度今年的第 13 家新晋独角兽企业。

据了解，本次是 Oxyzo 的首次外部融资，而这笔融资也是印度创投领域迄今为止规模最大的一笔 A 轮融资（高于 GlobalBees 在去年 7 月份完成的 1.5 亿美元融资，而这 1.5 亿美元中有一半的部分为债务融资）。此外，有媒体强调称，该公司也是印度首个通过 A 轮融资就成为独角兽的初创企业。

腾讯参与 Omnipresent 1.2 亿美元 B 轮融资领投：Omnipresent 成立于 2019 年，是一家英国的远程工作解决方案提供商。通过 “名义雇主”（Employer of Record）模式，Omnipresent 代表客户企业在全球范围内雇用远程工作的员工，并提供工资、福利、税收等方面的就业解决方案。

Omnipresent 专有的数字平台和 SaaS 产品 OmniPlatform 能够管理全球 160 多个国家和地区的员工从入职到离职的全流程，包括招聘、劳务合同、工资单、报销费用、人事福利等相关事项。雇主也可以在平台上收集信息、储存文件、审批支出、管理员工休假等。

对话 Twitter：后疫情时代下，科技品牌的出海营销还能做什么：作为全球最大的公众对话服务平台，Twitter 最为人所知的一面或许是其现实世界 “第二屏” 的属性。在这里，用户不断在第一时间内分享世界各地正在发生的事情，并与其他用户展开讨论。然而，从品牌营销的角度上来说，面对如此庞大丰富的用户规模，Twitter 也正在成为广告主们展开品牌活动时不可或缺的一环，并且这对科技品牌来说尤为重要。

根据 Twitter 提供的数据，仅在 2022 年 1 月期间，Twitter 平台中科技相关的推文就达到了 5200 万条，同比增加 23%。而把时间拉长至一年，2021 年中，包含了智能手机硬件、电脑硬件以及居家办公在内的科技话题也都在 Twitter 上得到了大量讨论——与 “手机” 相关的推文达到了 1.62 亿条，与 “居家办公” 相关的推文达到 2100 万条，与 “电脑硬件” 相关的推文则达到了 900 万条。

可以看到，Twitter 正是科技爱好者的聚集地。然而，这些由海量公众对话所产生的科技产品的相关讨论，却不仅仅代表着人们聚焦方向上的一些变化趋势。从更深的层次来看，使这种变化出现的原因也同样值得重视。