3 月 28 日，专业本地出行及生活服务平台哈啰出行发布其基于两轮出行业务的 “两轮用户安全体系”（Hello Riding Safety System，以下简称 “HRSS”），从骑行安全、电池及充电安全、卫生安全、信息安全等多维度全面保障用户的安全权益。目前哈啰出行旗下有共享两轮业务和家用两轮电动车业务，覆盖全国超 4 亿用户。从自身软硬件技术、产品及运营能力出发，哈啰出行力争多维度、全方位构建用户安全体系。

哈啰出行两轮用户安全体系（Hello Riding Safety System，简称 “HRSS”）

截至 2021 年底，哈啰在两轮出行安全方面共申请专利达 155 件，已授权专利 84 件，涉及车架/车把/车锁、电池/电柜、坐垫防飞车等技术。

两轮充电安全成用户关注头等事，哈啰出行多维度搭建充电安全网

两轮电动车是强民生需求的交通出行产品，充电安全则是 “小切口、大民生”。官方数据显示，仅 2021 年 1 至 10 月，全国发生电动自行车及其电池故障引发的火灾共 1.4 万余起。电动自行车存在非法改装、入户充电、过度使用和电池老化等问题，滋生大量安全隐患。

哈啰出行安全专家通过对媒体报道的多起产品失火案例研究发现，家用电动车失火的原因，与用户使用杂牌电池或充电器，没有正确地对电池进行充电有关。同时，过去的电动车通常作为一个独立的硬件存在，用户无法对电动车及电池的状态实时掌握，例如充电已满，用户却不能即时操作结束充电，此时若使用的是杂牌充电器，消费安全的风险就会比较大。

面对电池安全问题的痛点，哈啰出行首先从源头设计、确保每一块电池都是符合新国标的合规电池。以哈啰电动车为例，通过引入自主开发的、智能化的电池 BMS 管理系统，实现 24 小时监控电池安全。当充电电池温度、电压、电流发生异常情况时，车机系统能够第一时间识别异常并通过短信、电话等方式向车主报警。

“智能化的 BMS 系统能够精确计算电池剩余电量，具有过压保护、过充保护、过流保护、短路保护、欠压保护、过放保护、过温保护、低温保护等功能，并支持 OTA 升级，自动调整电池使用策略，让电池越用越 ‘聪明’。” 哈啰电动车高级产品专家蒋建伟表示，“随着电池安全算法的应用，哈啰在充电安全上会有更多老百姓日常用得着的安全性能推出来。一些功能在今年的产品上就会应用。”

在共享两轮服务上，哈啰共享助力车匹配了经 CQC 认证的小哈换电柜，进行电池的统一充电管理，并通过仓管天眼对电池仓进行全天候可视化线上管理。哈啰数万名运维小哥日常进行路面巡检，一旦发现问题电池立即处理，确保用户及仓管用电安全。

此外，目前在全国多地上线、支持 B 端骑手和普通电动车用户使用的小哈能量站，以智能换电柜和快速充电桩结合，对新旧电动车广泛普适，用户可随到随充、随换随走。后台做到全天 24 小时监控能量站安全，防患于未然。

位于北京亦庄经济开发区的小哈能量站，可支持骑手和普通电动车用户的日常充换电需求。目前这样的小哈能量站在全国已进驻超 300 座城市。

智能头盔+人脸识别：显著降低骑行事故率

哈啰出行用户安全专家介绍，哈啰搭建用户安全体系的大逻辑是从 “降发生+降危害” 两个维度展开。“降发生”，是指通过提升车辆安全设计、严把上游供货质量、提升车辆维保率等一系列手段，降低用户发生安全事故的概率；“降危害”，则是通过如智能头盔、人脸识别、跌倒报警等安全科技，减轻用户在一旦发生安全事故时的人身受伤害程度。

哈啰出行用户安全专家通过对多起相关案例分析发现：佩戴头盔可以显著减轻用户在发生安全事故时所受的伤害

以共享智能头盔+人脸识别为例，用户可通过哈啰 APP 开启车辆锁和头盔锁，并按 APP 要求进行人脸识别。人脸识别包括身份识别和头盔佩戴识别，前者需确保骑车人与账号所有者一致，避免 16 周岁以下未成年人骑行；后者需要用户在头盔解锁后，从车篮取下头盔并佩戴——若未佩戴头盔，人脸识别系统会提醒用户，并让车辆无法启动。

若用户未佩戴头盔，人脸识别系统会提醒用户，并让车辆无法启动

佩戴头盔可以显著减轻用户在发生安全事故时所受的伤害。哈啰出行用户安全专家通过对多起相关案例的分析发现，佩戴智能头盔后，用户因头部受伤意外事故导致死亡案件数量下降达 90%。以长沙市为例，通过用户佩戴智能头盔，用户安全事故数量从 2020 年的全年累计 20 起下降至 2021 年的 3 起，整体安全事故率降幅达 85%。

将用户隐私安全作为业务发展基石，建立全生命周期数据安全体系

个人信息保护关系着每一个人的权益。去年 11 月起，《中华人民共和国个人信息保护法》正式实施。这是国内首部个人信息保护方面的专门法律，企业也高度重视用户的信息安全。

哈啰所构筑的两轮用户安全体系，其底层基石也正是用户信息安全。在《个人信息保护法》出台前，哈啰就已遵照相关要求，确保信息的收集和使用合理必要、规则明示、用户授权等原则。如收集用户个人信息必须按照 “最小够用” 原则，除了在用户同意的服务条款以及法定的准则规定的情况下，未经用户授权不收集、使用、共享、转让、披露与用户个人身份有关的资料。此外，哈啰不会向政府监管部门之外的任何第三方机构上报数据，也不会采取任何形式的数据合作。

哈啰出行信息安全事业部负责人李超表示：“数据安全及个人隐私保护已成为哈啰出行业务发展的基石。公司内部目前已建立了全生命周期的数据安全体系，在数据采集、传输、存储、使用、共享和销毁等环节建立了相应的安全管控。”