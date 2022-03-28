3 月，全场景智能驾驶公司知行科技再获亿元 C+轮投资。此轮融资由讯飞创投与招商局集团旗下招商启航联合领投，苏州园区科创基金，雅枫资本等机构跟投。据悉，知行科技 C 轮及 C+轮共完成数亿元融资，将继续用于优化供应链并推进公司量产进程、夯实公司核心技术与研发新一代产品，以及建设一流的自动驾驶团队。

目前，知行科技已实现了 L2、L2++方案的规模化量产，推出了新一代的行泊一体智能驾驶方案，并落地了 L4 级园区物流方案，形成了高速 L2、城市 NOA、低速泊车、低速封闭区域无人 L4、360 环视全场景智能驾驶布局矩阵。2021 年，该公司获得了 ASPICE CL2、ISO26262:2018 汽车功能安全管理体系最高等级（ASIL-D）两大认证。

知行科技 CEO 宋阳表示：“知行科技将加快全场景智能驾驶的全面落地，在提高市场占有率的同时，进一步强化算法与平台能力、深化大数据闭环，并积极探索智能汽车领域更多的商业可能性。”

讯飞创投投资总监孙啸天表示：“智能驾驶域与智能座舱域两域融合是大趋势。科大讯飞与知行科技接下来将在多方面进行深入交流合作，彼此赋能，一起构建本土智能网联汽车生态圈。”

园区科创基金投资二部总经理陈希麟表示：“知行科技是苏州园区培育出的优秀自动驾驶准独角兽企业，在研发与量产上都取得了优秀的成果，我们相信企业科创板上市的巨大潜力。”

知行科技表示，公司将在不久后开启下一轮（Pre-IPO）的融资，并正式启动科创板上市进程。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。