3 月 28 日，映客互娱（3700.HK）在线上召开 2021 年业绩发布会，映客互娱集团董事长奉佑生、财务 VP 肖力铭出席发布会并介绍集团主要业绩。

3 月 27 日，映客发布 2021 年业绩报告。全年营收 91.8 亿元人民币，同比增长 85.4%；净利润 4.3 亿元人民币，同比增长 113.1%。

奉佑生介绍，映客互娱集团自 2019 年启动战略升级，到 2020 年基本完成多板块产品商业闭环的验证，2021 年取得了非常好的业绩。目前集团业务划分为三大板块：直播产品依然保持着旺盛的生命力和活力，持续向集团输出稳定现金流；相亲业务基于国家鼓励生育的政策展开，在挑战传统相亲方式的基础上，加入年轻人喜欢的互动社交元素，旨在促进更多人走进健康、幸福的婚姻家庭生活；社交板块顺应当代年轻人各种个性化的社交需求，已孵化多款优质社交产品。

谈到 2021 年业绩大幅增长背后的逻辑，奉佑生认为，首先映客是享受到了国内移动互联网高质量的基建环境；其次，国内移动社交市场规模不断扩大，需求越来越细分和垂直，整个中国互联网的发展都在保障社交产品生命周期的可持续性；第三，映客自身战略不断完善升级，以矩阵式发展带动业绩增长；第四，映客内部推出高效的创新孵化机制，不断推出新产品，并以成熟的中台体系赋能前端业务，构建良好的矩阵式生态。

2022 年，映客将重点布局海外市场。海外 “社交+” 的产品需求是非常巨大的，以其中一个细分赛道——阅读平台为例，根据市场数据，中国网文出海市场规模近三年的复合增速均超过一倍，互动率超过 55%，大部分用户是年轻人和白领，付费率也相当不错。映客在阅读平台的基础上增加互动社交元素，让产品玩法更丰富，对目标用户吸引力大大提高。目前，部分产品商业闭环的验证已经完成，正处于加快推广、快速抢占市场的阶段。此外，映客在更多社交+的赛道上，也都发现了众多商机，将为 2022 年的业务增长提供强大动力。

奉佑生说，中国有 15 亿人口，而海外有 55 亿人口，蕴藏着比国内更巨大的市场潜力。中国互联网模式领先全球，映客将利用自身多年积累的经验和优势向海外推广中国文化和中国产品，长期目标是在全球范围内推出上百款覆盖不同细分赛道的移动应用软件。

肖力铭介绍，映客自身已具备成熟的持续创新和孵化能力。未来，预计映客产品矩阵主营业务将保持相对稳定，维持增长态势；储备和研发的新产品将不断通过商业验证，形成闭环；既定的出海战略瞄准海外阅读、海外游戏等强现金流赛道，在业务模式已初成规模的前提下，2022 年也将实现稳定增长。因此，管理层相信映客股价目前被严重低估，也相信市场会对映客整体价值有合理的回归。映客将根据市场实际情况，制定长期稳定的股票回购策略，并以更好的业绩回馈股东与社会。