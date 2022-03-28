动点出海获悉，马来西亚比价平台 iPrice Group 宣布，近期筹集到 500 万美元资金。据透露，该笔资金由伊藤忠商事和 KOIF3 联合领投。

针对这笔资金的用途，iPrice 表示：一部分将用于加强平台功能，以更好地帮助用户寻找低价好物；另一部分将用于平台进入借贷市场，从而为用户的消费活动提供贷款。谷歌在一份预测中表示，到 2025 年，东南亚的数字贷款交易额将有望突破 920 亿美元。

iPrice 成立于 2014 年，位于马来西亚吉隆坡，是一家为购物者提供线上购物比价服务的平台，目前已在 7 个东南亚国家 (地区) 开展业务，包括：马来西亚、新加坡、印尼、泰国、菲律宾、越南和中国香港。

近年来随着东南亚电商行业的快速增长，消费者在购物时会用到多个平台，这使得像 iPrice 这样的工具应运而生，其原理是帮助用户利用搜索引擎在最短时间内找到某一产品的最低价格，从而节省浏览时间。

根据 Facebook 和贝恩的一份报告，东南亚数字消费者的平均在线购物平台数量从 2020 年的 5.2 个增加到 2021 年的 7.9 个，增幅接近 52%。

iPrice 最初为一家优惠券网站，后来转型为比价平台。如今，iPrice 上提供了东南亚数百家购物网站产品信息的汇总和比价，具体包括 70 多亿产品的信息和来自 800 万卖家的报价。数据显示，在 2021 年，累计有超过 1.25 亿用户使用 iPrice。

据介绍，iPrice 最近上线了 Price Watch 服务。当用户想要的商品降价时，会第一时间收到来自 iPrice 的消息提醒。有消息称，这项服务在 2022 年会陆续推广至新加坡、菲律宾、马来西亚、越南及泰国等地。