凭借创新的 3D 打印技术和全新的柔性聚合物，标致正在重塑汽车配件。PEUGEOT LIFESTYLE 专卖店提供一系列配件，包括太阳镜架、罐头架和手机/卡架，专为新款 PEUGEOT 308 打造。这是 3D 打印技术首次用于汽车配件。

这些配件是 PEUGEOT 的设计、产品和研发团队与 HP Inc.、Mäder 和 ERPRO 合作的成果。它们是使用新的 HP Multi Jet Fusion (MJF) 3D 打印技术进行 3D 打印的。其目的是提供触感舒适、轻便、坚固且易于使用的创新产品，并增强 308 和最新一代 PEUGEOT i-Cockpit 提供的驾驶舱内部舒适度。

设计师在项目开始时的目标是创造视觉、创新和现代材料制作的配饰。在详细分析了客户如何使用车内储物柜后，制定了配件系列。由于传统材料不符合规范，标致设计部门的 “颜色和材料” 团队与其合作伙伴一起开发了一种更具创新性的材料来满足这一目的。3D 打印是显而易见的解决方案。

3D 打印适应日益苛刻和不可预测的市场需求；无需昂贵的模具和制造工具即可生产各种定制的物品和配件。重要的是，3D 打印对环境更有利，因此有助于品牌寻求更可持续的制造工艺。它的使用越来越广泛，并正在彻底改变许多行业的制造系统。事实上，增材制造正在成为注塑成型等制造技术的替代品。3D 打印配件系列有两种颜色可供选择，黑色和薄荷绿。

3D 打印提供了许多额外的优势，这项技术在使用的材料和生产方法方面都在不断发展；并且生产成本不断下降。

设计自由度：更少的制造限制意味着 3D 打印为设计师提供了更大的创作自由度和零件复杂性的无限可能性（由于没有注塑成型）。

优化结构：减轻重量、提高强度、减少装配。

敏捷生产：无限的定制可能性，以更短的交货时间进行大规模生产，并且由于 “按需” 生产而无需存储。

创新材料：在短短几个月内，团队共同开发了一种具有 3 个主要优势的新型聚合物：

柔韧性：一种柔韧、可延展且坚固的聚合物

速度：制造过程短，量身定做

渲染质量：由于非常精细的分子，高度准确的细节

惠普公司与巴斯夫合作的成果是柔性材料 Ultrasint 热塑性聚氨酯 (TPU)，这种材料可提供耐用、坚固和灵活的部件。它是需要高弹性的冲击吸收部件和柔性网状结构的理想材料。该材料可用于生产具有高表面质量和非常高细节水平的零件。在汽车内饰中使用 TPU 是一种新方法，已获得 STELLANTIS 集团的专利。PEUGEOT 选择使用 HP Multi Jet Fusion (MJF) 3D 打印技术。HP Multi Jet Fusion 是一种全新的粉末床逐层增材制造技术。PEUGEOT 是最早使用该技术开发 3D 配件系列的公司之一。

3D 打印在汽车行业仍处于起步阶段，但这项技术不仅用于配件范围，还用于下一代 PEUGEOT 车型的更多技术部件。