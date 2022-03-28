Strategy Analytics 手机元件技术服务近期发布的研究报告《2021 年 Q4 智能手机显示面板市场份额：Samsung Display 获得 50% 的份额》指出，全球智能手机显示面板市场在 2021 年实现了 460 亿美元的收益。

Strategy Analytics 的数据显示，智能手机显示面板的年收益增长超过了 5%。Samsung Display 以 49% 的收益份额主导市场，其次是京东方科技（16%）和 LG Display（8%）。报告预计，排名前三的显示面板供应商占据了全球智能手机显示器面板市场近 72% 的收益份额。

Strategy Analytics 高级分析师 Jeffrey Mathews 评论道：“OLED 显示面板在主要智能手机厂商的供应链中得到了越来越多的应用。我们注意到，手机厂商有超过 6 亿的智能手机的 OLED 面板需求。OLED 领域的客户需求持续强劲。但是，显示面板驱动芯片的不足和增加的 BOM 限制了 OLED 细分市场的增长，这使得 LCD 面板获得了更高的出货量。”

Strategy Analytics 战略技术实践副总裁 Stephen Entwistle 补充道：“智能手机显示面板技术将成为今年的一个亮点。我们预计，随着领先的智能手机厂商继续寻找更多的显示面板供应商，以应对成本和供应挑战，OLED 显示面板将面临激烈的竞争。”