一份新报告显示，特斯拉在每辆汽车的研发 (R&D) 上的支出远远超过任何其他汽车制造商，而且在每辆售出的汽车上的广告支出最少。

特斯拉现在是按市值计算的全球最大汽车制造商，尽管其销售的汽车数量仅是其他大型汽车制造商销售的汽车数量的一小部分。这家电动汽车制造商发展迅速，每年可交付超过 100 万辆汽车。

为了保持增长，特斯拉旨在保持其电动汽车技术的领先地位，并为此进行了大量投资。StockApps.com 的一份新报告比较了所有最大汽车制造商的每辆汽车的研发费用，发现特斯拉处于领先地位：

事实上，特斯拉在研发（R&D）上的投入比任何其他汽车制造商都要多。根据 StockApps.com 提供的数据，该公司每生产一辆汽车的研发费用为 2984 美元。这是每辆车大约 1,000 美元的行业平均水平的三倍，高于福特、通用和克莱斯勒每辆车的研发预算。

此外，特斯拉的全部研发费用都用于改进电动汽车的技术，而不是与内燃机业务分开：另一方面，特斯拉不花任何钱在广告上，完全依靠有机增长和一些简单的营销。去年，特斯拉结束了车主推荐计划后，营销成本也大幅下降。

现在，这家汽车制造商几乎完全依赖口碑和强大的品牌，在目前的市场形势下，这似乎不是问题，因为其部分车型的新订单交付时间延长至明年。除了研发投资之外，特斯拉首席执行官埃隆马斯克一直声称，这家汽车制造商在电动车方面的广泛投资也是通用汽车和福特投资总和的两倍多，不过这里要说明的是，特斯拉是一家以电动车为主业的新造车公司，而通用和福特是传统燃油车企，正在努力向电动车方向转型。