3 月 28 日，新安全领域企业北京微步在线科技有限公司（简称 “微步在线”）宣布完成超 3 亿元 E+轮融资，由鼎晖投资领投，老股东星路资本跟投，华兴资本任此次融资的独家财务顾问。结合此前完成的 E 轮融资，微步在线 E 轮融资总额已超 8 亿元。本轮融资后，微步在线将继续增加产品研发投入、加速市场开拓进度，坚持技术创新，对流量、边界及终端安全产品进行重塑，助力企业客户安全运营的升级重构。

微步在线成立于 2015 年。在产品与技术方面，微步在线提出 “新威胁，新安全” 理念，将威胁情报这一核心基础检测技术扩充、延展，贯穿于各个产品线底层，搭建起包含威胁情报检测、机器学习、模型算法等技术的全面威胁检测和响应技术栈，将传统的端点、IDS、网关产品都进行了改造升级，陆续推出 OneEDR（主机/订阅制的威胁检测和响应产品）、TDP（流量检测响应产品）、OneDNS（下一代企业级云化网关产品）等产品线。微步在线创始人、CEO 薛锋表示：“多产品线的全面推出是为了协助政企用户实现网络威胁的 ‘动态清零’。未来，微步在线将持续迭代、扩充当前 ‘云管端’ 一体化安全产品矩阵。”

商业与服务模式方面，微步在线是国内最早一批尝试以订阅制模式提供安全服务的厂商，率先提出了 “安全即服务” 的理念，产品上倡导部署、维护、实施上的轻量化管理，收费上使用订阅制，服务上更搭建了行业领先的客户成功与安全服务机制。同时，面对日益严峻的网络安全形势，微步在线亦可助力国家建立专门用于防御网络战威胁的响应体系。

微步在线的客户遍布政府、能源、银行、证券、保险、智能制造、互联网等领域和行业，已有国家电网、中石油、工商银行、招商银行、光大银行、中信证券、中国人寿、小米、京东、中信集团等近千家大型企业客户。

鼎晖投资董事总经理谢方、杨帆表示：“随着经济和资产的加速数字化及日趋复杂的网络环境，如何应对随之增长的网络威胁成为各行各业共同的需求。微步在线是中国新一代网络安全企业中的佼佼者，团队深耕创新驱动的威胁检测和响应技术，在此基础上厚积薄发，持续拓展产品线和服务，已获得近千家跨行业领导企业的信赖。鼎晖投资一向致力于支持心存高远的企业家实现公司的长期愿景，我们非常高兴成为微步在线的伙伴，并期待与优秀的团队并肩同行，全力支持公司的长期持续发展，也为社会创造更加安全的数字环境。”

星路资本合伙人戚娟娟表示：“星路资本与微步在线同行三年，亲历其高速发展的时期，有幸见证微步在创始人薛锋的带领下，锐意进取，砥砺前行，成长为中国新一代网络安全公司代表性企业。星路资本长期看好微步的发展，并相信在网络强国和数字中国建设的历史性机遇面前，微步将在核心技术、人才等方面发挥更大势能。期待微步带动行业创新，取得新的突破。”

华兴资本企业服务组负责人秦川表示：“我们看好实战化安全能力升级机会带来的巨大市场潜力，过去几年以主动防御为代表的安全需求在急速爆发。微步在线以领先的威胁情报能力为起点，赋能 ‘云’、‘管’、‘端’ 各环节安全产品，已为近千家行业领军客户构建基于数据的安全威胁分析防护体系，是新一代网络安全领军企业。华兴资本非常荣幸协助微步在线完成本轮融资，未来也希望助力公司继续乘风破浪。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。