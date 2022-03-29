近期，由于受到宏观环境影响，手机厂商开始降低市场预期和着手削减手机供应链订单，并对手机产品进行降低规格和降低配置操作。同时，高端机型需求疲弱与疫情反复，导致国内手机市场发展节奏放缓。

根据 CINNO Research 统计数据显示，2 月中国市场智能手机销量约 2348 万部，同比下滑了 20.5%，环比下滑 24.0%，同比环比双双出现收缩。

国内智能机销量排名第一和第二分别为 OPPO 和荣耀，与 1 月份的排名对比来看，Top 5 品牌的位置有所变化，荣耀凭借着强劲的表现，排名升至第二，苹果紧随其后，而 vivo 则跌落至第四，小米依然处于第五位置。

Top 5 品牌环比销量均为下跌状态，荣耀则是唯一同正增长的品牌。2 月中国市场荣耀销量环比下降 24.7%，同比上升 141.6%。新机型荣耀 60 和荣耀 X30 获得了合计单月销量超百万台的好成绩，且荣耀 60 处于单机销售榜第四的位置，仅次于 iPhone 13、iPhone 13 Pro Max 与 iPhone 13 Pro，支撑着荣耀品牌强势回归。

2 月苹果排名第三，尽管环比下降了 24.8%，但同比下降仅 4.0%，iPhone 13 系列热度依然不减，三款机型牢牢占据单品月销榜前三名。值得一提的是，3 月苹果春季发布会，iPhone 13 和 iPhoen13 Pro 均推出了新配色版本，相信仍然会给 iPhone 13 系列带来一定的市场销售动力。

vivo 与小米分列第四与第五名，环比分别下降 27.9% 和 17.9%，同比分别下降 38.6% 和 20.1%。iQOO 逐渐承担起 vivo 高端平台重任，一定程度上拖慢了 vivo 本品牌新品节奏。小米 12 系列上市以来表现平平，旗下仅两款红米机型进入单机销量前十。

CINNO Research 认为，春节后国内多地疫情出现反复，为国内手机厂商复工复产带来较多不利影响，是 2 月手机整体表现下滑的主要原因之一。

此外，今年联发科平台大举进军旗舰市场，也影响到各大安卓厂商的旗舰布局，要为双平台分配研发和供应链资源成为新的挑战。高通旗舰骁龙 8 gen1 在三星代工良率不足，影响芯片供应，同时联发科芯片交付延期，也影响了新机发布节奏，导致部分产品上市出现延期，从而在二月市场上出现产品空档。