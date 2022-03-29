电动车市场的新兵层出不穷，这次来的是智己新车：智己 L7 Pro，这是阿里和上汽合作的结晶，下个月将正式进入市场，价格为 40.88 万元。在零售价公布后，智己汽车官方还正式开启了 A 轮用户和天使轮用户的锁单环节，并公布了完整的 “A 轮用户专属权益” 和 “天使轮用户特别权益”。

对于此次发布定价的智己 L7 Pro 车型，智己汽车方面表示，该车型采用前后双永磁同步电机，能够释放 425kW/725Nm 超强动力，达到同级豪华燃油车 2 倍以上的动力。该车型搭载双电机四驱系统，CLTC 综合续航里程 615 公里。在国家机动车产品质量检验检测中心 (上海) 的权威实测中，智己 L7 取得了 3.87 秒百公里加速的优异成绩。

车内采用德国巴伐利亚半苯胺真皮内饰，以及 FSC 认证意大利科莫湖实木饰板，视觉感和触摸感都很高端。而饰配色上采用了素染追光、岩磨寻棕及秘境逐黑三款，艺术氛围很浓。车内音响系统也极为强大，包含有 22 个扬声器，分别为 14 个全车扬声器以及 8 个座椅扬声器，拥有 1120W 功率功放。新车搭载英伟达 Xavier (30-60 TOPS)、15 个高清视觉摄像头、5 个毫米波雷达，以及 12 个超声波雷达的融合感知解决方案，可实现全场景、超视距全路况感知。在国家法规允许以及高精地图开放的情况下，新车将具备点到点零接管自动驾驶能力。

在配置升级方面，A 轮用户将能够免费升级高级真皮座椅、主副驾高级座椅等配置。此外，在核心软硬件方面，A 轮用户将免费使用 3 年 “IM AD 可进化智能驾驶辅助系统”，并可在 3 年后选择以 8800 元买断。

与此同时，还有一项特别权益。天使轮用户可自由选择 Carlog 智能车载摄像系统，或首年 “IM Care 一键达高定服务包” 及一次性 10,000 水晶礼，打造属于用户自己的 “最佳权益”。在售后方面，智己 A 轮车主享受终身质保承诺（整车及三电）、终身免费充电、终身免费娱乐流量、终身免费道路救援、终身免费维保取送及上门服务、不限天数的代步出行服务、免费家用充电桩服务。