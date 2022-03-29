智能驾驶是实现 “智能汽车” 与 “智能交通” 的关键技术，也是未来汽车发展的必然趋势，据行业预测，2040 年全球 75% 的新款汽车都将提供智能驾驶功能。从技术本身来看，智能驾驶意味着 “驾驶本质” 的革命，可以减少交通压力、提高驾乘安全性、避免拥堵并降低污染。从产业发展来看，智能驾驶将是物联网、云计算和大数据技术融合发展的必然结果，也是未来诸多产业发展的重要引擎，智能驾驶的广泛应用可以有效带动智能制造、新材料和新一代信息技术的快速发展。同时，智能驾驶也是当前全球汽车与交通出行领域智能化和网联化发展的主要方向，代表着未来出行新生态，它的独特优势将在未来的交通出行中发挥重要价值。

MAXIEYE 是一家智能驾驶和智慧出行领域的核心技术服务商，广泛服务于商用车和乘用车前装市场。作为国内少有的具备从 Sensing 到 System 全栈自研能力的智能驾驶企业，MAXIEYE 为客户及合作伙伴提供全工况、多场景、跨平台的辅助驾驶（ADAS）和自动驾驶（ADS）系统产品及解决方案，以及智能驾驶所需的高性能智能视觉感知系统产品。

基于 MAXIEYE 在感知融合规控的核心技术自研，其实现了感知和规控的深度协同，为商用车和乘用车客户提供高性能、高可靠性的智能驾驶解决方案。率先在量产车型完成了 OTA 数据闭环部署，支持数十种数据触发机制，实现了高效的技术和产品迭代。

目前，MAXIEYE 已完成 L0-L4 级智能驾驶技术和服务闭环，针对不同场景及用户需求，推出 MAXIPILOT 系列智能驾驶解决方案。其中，MAXIPILOT 1.0 可支持 L2 级全速智能巡航，在多家车企已实现规模化量产，为用户带来安全、舒适的驾乘体验，另通过设计降本实现了产品的高性价比，率先渗透 5-15 万元级乘用车市场。MAXIPILOT 2.0 沿袭了上一代 “极致驾乘体验” 的产品追求，支持 NOM 领航辅助系统和行泊一体方案，为用户带来安全、舒适、智慧、高效的驾乘方案。

要开发一款安全高效的智能驾驶解决方案，需要强大的信息处理平台予以支持，而提高深度学习的效率和精度，是当前智能驾驶系统开发平台最需要考虑的问题之一。为了确保 AI 资源平台算力供给，MAXIEYE 分别采用多台浪潮信息 AI 服务器，搭载最新 A100 GPU，可释放高达 5 petaFLOPS 的强大 AI 计算性能；同时，MAXIEYE 还部署了一套浪潮信息人工智能资源开发平台 AIStation，实现了对 GPU 显存粒度的资源隔离与调度，用户最小可申请显存为 1G 的 GPU 资源进行模型开发，结合平台的超分策略，单卡 32G 的资源最多可同时提供给 48 个开发人员隔离使用。

AIStation 的细粒度调度策略可以大幅缩短用户的资源等待时间，集群整体资源利用率提升 30%。同时，采用浪潮信息高性能分布式存储作为底层存储平台，存放训练集及相关训练数据，AS13000G5 高吞吐、高带宽的特点可以提升自动驾驶模型训练数据的读写效能。

AI 资源平台建设完成后，为自动驾驶算法工程师提供了一站式全流程的 AI 开发平台，从数据样本、软件栈管理，到模型架构设计、代码调试、模型训练、调参，到最后的模型管理、评估测试，帮助开发人员聚焦模型开发，缩短模型迭代周期，实现高效的计算力支撑、精准的资源管理调度，有效打通开发环境、计算资源与数据资源，提升自动驾驶算法模型开发效率。