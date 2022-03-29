美国电池制造商 Microvast 推出了两种新的锂离子电池和一种改进的电池组。新型 48-ah 和 53.5-ah NMC 电池专为商用和专用车辆供电而设计。

两种新型软包电池尺寸相同，可集成到 Microvast 新的第四代电池组中。Microvast 通过其子公司 Microvast Power Systems Co. Ltd. 在中国生产自己的电池。生产计划于夏季在美国田纳西州的克拉克斯维尔开始。然后，这些电池将在其他工厂组装成模块——例如在路德维希费尔德的欧洲总部。

两种电池都是 NMC 化学成分，但设计不同。MpCO-48Ah 的能量密度为 205 Wh/kg，可在 16 分钟内充电至 80%。Microvast 声称它在 25 度时的使用寿命超过 7,000 次。这使得新电池略低于 2020 年 10 月推出的 MpCO-17.5Ah ，后者有 8,000 个循环。然而，在 186 Wh/kg 时，它的能量密度较低。

HpCO-53.5Ah 也是新的，能量密度为 235 Wh/kg。该电池在 25 度时的额定循环次数超过 5,000 次，充电时间明显更长，为 48 分钟。该电池只能在 1C 下充电，而 MpCO-48Ah 可以在 3C 下充电。

“新电池使我们的客户能够轻松地在能量密度和循环寿命方面优化车辆设计，提高整体性能并降低总拥有成本，同时保持快速充电能力，”Microvast 总裁兼首席执行官杨武说。“我们预计这些下一代电池将成为我们未来业务的关键收入驱动力。”

这些电池将安装在第四代电池组中。它的尺寸与其第三代前辈相似，但可提供高达 20% 的能量和功率。根据 Microvast 的说法，新电池组在模块和电池组级别上具有改进的安全功能，这将导致改进的热管理。新电池和电池组现在可用于样品订单。Microvast 预计将于 2023 年开始量产。