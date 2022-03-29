根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，Garena《Free Fire》以 2180 万次下载，位列 2 月全球移动游戏下载榜榜首，相较去年同期增长 22.7%。印度是该游戏第一大市场，贡献了 41% 的下载量；其次是巴西，占 9.4%。（注：下载量仅统计 App Store 和 Google Play，不包括第三方安卓市场）

SYBO Games《Subway Surfers》以将近 1950 万次下载排名第 2，相较去年同期增长 45.3%。印度是下载量最大的市场，占 18.8%；其次是巴西，约占 7.8%。

排名前五的另外 3 款游戏依次 Homa Games《Merge Master》、King《Candy Crush Saga》、《Roblox》。

2022 年 2 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 44 亿次，同比增长 0.7%。印度市场以 6.7 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 15%。美国市场以 8.7% 的下载量排名第 2，其次是巴西市场，占 7.8%。

Goldfinch Studios《Wordle》在 2 月份获得 670 万次下载量，环比增长 171%，是迄今为止下载量最高的月份。虽然该游戏与《纽约时报》收购的热门网页游戏《Wordle》同名，但两者之间并没有关联。这款游戏于 2016 年上市，但截至 2021 年底，全球总下载量仅 3.18 万次。在 2022 年的前两个月，手游《Wordle》获得了超过 900 万的下载量，主要归功于 Josh Wardle 开发的猜词游戏《Wordle》的成功。

与此同时，Supercell《Clash of Clans 部落冲突》迎来了 2019 年 6 月以来表现最好的一个月，2 月份的下载量达到 600 万，同比增长约 48%。下载量的增长得益于大量的游戏优化，以及新推出的 “英雄额外生命 “机制。在该机制下，玩家无需等待恢复时间即可召唤英雄返回战斗。

说明：Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。