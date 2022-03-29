特斯拉的电动卡车迟迟不来，对手 Nikola 已在其位于亚利桑那州的柯立芝工厂开始批量生产其 Tre 电动卡车。首批交付定于 2022 年第二季度。

2021 年圣诞节前不久，Nikola 向物流公司 Total Transportation Services (TSSI) 交付了第一批 BEV 版 Tre。然而，这些车辆仍然在试验线上组装。随后，该公司还会签订几份订单和意向书。

量产的开始对于资本市场给公司的信心有多么重要，这从证券交易所的反应可以看出：这家电动卡车制造商的股价近期上涨了 15%。到量产开始时，Nikola 已经制造了 40 辆预量产车，其中 18 辆已经交付给客户。其余 22 辆车仍在最后检验或等待交付，

Nikola 表示，它计划在今年年底前交付 300 至 500 台车型，前提是关键部件的获得性和匹配度更好。因此，供应链可能是限制因素，而不是产能，根据公司早期的计划，产能要大得多。Nikola 目前在柯立芝拥有多达 2,400 辆卡车的两班制生产能力，并估计到 2023 年第一季度制造能力将增长到约 20,000 辆卡车。

在投资者日的发布环节，该公司还提供了 Nikola Tre 在欧洲生产的最新情况：在乌尔姆为欧洲市场进行的系列生产计划于 2023 年 6 月开始。该工厂于去年 9 月开业。