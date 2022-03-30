百保君近日宣布，已完成 5000 万元人民币 Pre-A 轮融资，本轮融资由青橙鹿资本和虎亿资本联合领投，老股东火山石资本，熊猫资本继续跟投。本轮融资将继续主要用于进一步推动技术研发和加速商业模式推广。值得注意的是，百保君在去年 6 月刚刚分别完成了天使轮和天使追加轮融资。据悉，公司在成立不到一年的时间已经累计获得融资额超过一亿元人民币。

由众安科技孵化的百保君于 2021 年 4 月成立，自创始之初即定位于打造数据驱动的算法保险，并利用科技优势挖掘数字化的保险需求，致力于为用户打造 “帮买” 模式。用户在百度等流量入口通过搜索等方式即可进入百保君。在隐私被全程保护的前提下，用户在数据智能的辅助下通过保险测试，保险小游戏，保险避坑指南，阅读保险相关知识等方式，全面扫描和分析自己及家庭的保险需求，最终获取可量化的保险成熟度报告。同时百保君将会链接大量专业的保险顾问，他们通过百保君流量交易平台购买了用户主动发起的保险服务请求后，参考用户的保险成熟度报告，为用户提供专属 1v1 的线上或线下保险服务，并最终完成保险服务的闭环生态。在这一过程中，百保君对保险顾问也进行了数字化的分析和评测，有利于保险顾问更好的提升服务质量。

百保君的创始人兼 COO 苏炜鑫介绍：“百保君自去年开始和百度开展了全面合作，快速地取得了商业模式的验证，并将和多家合作方开展进一步的深度合作。尤其在获得本轮融资后，更有利于我们加快商业推广。我们打造的数据大脑，为流量方在保险的垂直领域深度挖掘用户需求，并进一步为用户提供产品和服务，进而高质高效的流量变现，提供了可能。”

在谈到为何此次能再次快速获得融资时，苏炜鑫称：“百保君的初衷就是希望能和行业伙伴一起改变保险传统的供需关系，把销售为导向的用户被动式供应链，变为需求为导向的用户主动式供应链。我们认为商业的底层是供需关系，谁能最大程度地重塑供需关系，谁就能具备最强的竞争力。我们的股东也都敏锐地捕捉到了这一点。我们也希望利用融资进一步投入到科技研发和市场拓展中去，以便我们快速成长，并真正开始对保险这个传统的金融领域有一点点影响和贡献。”

在谈到本轮继续加码百保君时，青橙鹿资本创始人林静羽谈道：“国内保险将长期处于上升发展阶段，百保君的帮买模式以及对数据智能的大量投入并不只是对以往的保险销售方式进行信息化改造，而是走了一条和当前市场头部企业一号位完全不同的商业模式路径，我们非常看好这个商业模式，这在未来不仅是对保险买卖的精准匹配，更是在供需关系上的一个重大变革，同时也是流量在垂直领域变现的一个突破尝试。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。