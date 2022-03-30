12 月 2-4 日， BEYOND Expo 2021 于中国澳门威尼斯人金光会展中心重磅举行。作为 2021 年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。大会同期举办多场主题论坛，涵盖元宇宙、绿色经济、智慧医疗、人工智能等多个领域，为企业、产品、资本和产业提供全方位融合互动的平台，促进亚太地区甚至全球科技创新行业的发展。医药医疗技术设备创新论坛是 BEYOND Expo 2021 的重点活动之一。江苏恒瑞医药股份有限公司高级总监樊琳发表了《科技为本，为人类创造健康生活》主题演讲，和我们分享恒瑞医药在创新药研发方面的实践和体会。

恒瑞医药成立于 1970 年，是一家老牌的制药企业，从事创新和高品质药品研发及推广的制药企业，成立五十余年来，已经发展成为中国知名的抗肿瘤、手术用药、影像介入产品的供应商，在美国《制药经理人》发布的 2021 年全球制药企业 TOP50 榜单中恒瑞连续三年上榜, 排名逐年攀升至第三十八位。恒瑞多年连续入选中国医药工业百强企业，2021 年蝉联中国医药研发产品线最佳工业企业榜单。50 余年来，恒瑞医药始终根植中国，面向世界，专注健康事业，聚焦前沿领域，攻坚克难，公司将科技创新作为第一发展战略。

近年来，恒瑞研发投入占营业收入比重高达 17% 左右，2021 年前三季度研发投入占营业收入的比重高达 20.5%。公司在美国、欧洲、澳大利亚、日本及中国多地建有研发中心或分支机构，目前打造了一支 4500 多人的规模化、专业化、能力全面的创新药研发团队，目前已有 8 个创新药获批上市，50 多个创新药在临床开发。

全球 50% 的胃癌患者在中国，恒瑞自主研发的创新药阿帕替尼是全球首个治疗胃癌晚期的小分子靶向药物，阿帕替尼的上市为患者带来了生命的希望。创新药吡咯替尼凭借疗效显著优于同类进口药品而提前获批上市，为中国患者提供了疗效更优的产品。恒瑞自主研发的卡瑞利珠单抗（PD-1），2019 年在国内上市，已先后有霍奇金淋巴瘤、肝癌、肺癌、食管癌、二线及以上鼻咽癌、一线鼻咽癌等 6 个适应症获批上市，是目前获批适应症最多的国产 PD-1，让更多的患者及时用上了国产免疫治疗的创新药。

国际化对于恒瑞来说是非常重要的发展战略。公司建立了符合美国、欧盟和日本标准的生产指控体系，以实现注射剂规模化销往欧美日市场。通过全球协作恒瑞有注射剂、口服制剂及吸入性麻醉剂等 21 个制剂产品在欧美日上市销售。创新药国际化稳步推进。恒瑞在美国、欧洲等地建了 130 多人的海外研发团队，主要成员均有丰富的全球化研发经验，现有 20 多个创新药项目获批在全球多地区临床研究，未来有望实现民族创新药走向世界。

在未来的发展中，恒瑞将继续坚持科技为人类创造健康生活的使命，以专注创新打造跨国制药企业为愿景，紧密围绕抗肿瘤、糖尿病、心血管、自身免疫等疾病领域，加快技术创新，力争创出更多的新药、好药，惠及更多的患者，更好的服务于健康生活。