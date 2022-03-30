根据 Canalys 发布的数据，2021 年，印度个人电脑市场增长 45%，台式机、笔记本和平板电脑出货量达到 1860 万台。这是自 2013 年增长了 29% 之后表现最好的一年。考虑到第一、第二季度，COVID-19 疫情正处于第二波高峰期，印度大部分地区还处于封锁状态，所以这样的增长绝对是一个了不起的成就。虽然疫情在很大程度上影响了商业活动，但它同时刺激了个人电脑需求，尤其是那些长期无法返回学校和办公室的学生和上班族的需求。笔记本出货量高达 1180 万台，占总出货量的 63%，同比增长 49%，是主要增长来源。平板电脑出货量达到 440 万台，增长 48%，而全球平板电脑出货量减少 3% 。台式机出货量达到 240 万台，相较 2020 年增长 27%。

“今年看起来是个销量猛增的丰收年，但我们不能仅仅单看 2021 这一年的情况，要结合 2020 年一起考量。” Canalys 研究分析师 Jash Shah 表示，“2020 年，疫情来势汹汹，个人电脑市场受到重创，厂商自然优先考虑西方市场，如美国和西欧市场，这就导致印度等市场的销量大幅减少。2020 年，印度个人电脑出货量下降 3%，但仍有大量需求未被满足，2021 年上半年出现的第二次 COVID-19 疫情高峰，进一步扩大了电脑需求，由此导致今年电脑销量激增，并打破以往记录。

“虽然印度市场 2021 年的出货量大幅跃升，但预计 2022 年出货不会持续大幅增长。” Shah 说道，“市场会发生转变，尤其是消费者市场，笔记本和平板电脑出货量都会受到影响。不过，随着 COVID-19 病例越来越少、疫苗接种率不断升高、企业复工以及学校复学，中小企业和企业客户的需求会变得更加强劲。政府采购所强调的 PC 本地化生产，返工和混合工作模式新政策双重刺激下商业领域 PC 的更新需求仍将是主题。鉴于印度学生的个人电脑普及率较低，从长远来看，教育领域的个人电脑市场仍存在重大机会。但随着学生陆续返校，需求将会逐渐减少。然而，主要威胁并非来自于当地的需求的变化，而是在全球的 PC 供应上。中国在清零政策上立场强硬，全国主要制造中心均实施了封锁政策，这极有可能影响供应，而印度将因此再次处于不利地位。”

2021 年第四季度的个人电脑出货量共计 530 万台，较 2020 年第四季度增长 46%，较 2019 年第四季度 320 万台的出货量增长 67%。笔记本出货量达到 330 万台，增长 40%，而台式机出货量同比增长 70%，八个季度以来首次突破 70 万台。平板电脑出货量较去年同期增长 49%，达到 130 万台。这一增长主要归功于联想和三星等公司，它们通过本地化生产大大提高了订单履行效率。

厂商表现

2021 年第四季度，惠普以 130 万台的个人电脑出货量（包括平板电脑）占据市场的 25.0%，涨幅惊人，达到 68%，凭借其优异表现成功将联想挤下冠军宝座。惠普守住了笔记本和台式机出货量的主导地位，分别拿到 32% 和 35% 的市场占比，同比增长率为 58% 和 134%。该厂商紧追政府生产挂钩激励计划（PLI）的脚步，全力扩大本地化生产产品线，仅仅几个季度，已经将本地产线从台式机扩充至笔记本，以此来激发其在政府电子市场（GeM）中的竞争优势。

2021 年第四季度，联想取得第二名的佳绩，以毫厘之差落后于惠普，出货量达到 120 万台，占整个个人电脑市场（包括平板电脑）的 21.8%，同比增长 45%，笔记本电脑和平板电脑分别增长 49% 和 71%。 与闻泰科技的平板电脑合作生产，将联想的平板电脑份额从 2021 年上半年的 26% 推高至下半年的 42%。疫情期间，联想在印度的台式机出货量仍不理想，2021 年第四季度的出货量仅 8.2 万台，下降 30%。

2021 年第四季度，戴尔凭借其略高于 80 万台的出货量排名第三，占整个个人电脑市场（包括平板电脑）的 15%，同比增长 33%。戴尔在消费者领域和商用领域增长均取得了不凡的成绩。2021 年第四季度，消费领域出货量增长 58%，而商用领域出货量同比增长 29%。

宏碁守住了个人电脑出货量（包括平板电脑）第四名的成绩，连续三个季度突破 30 万大关。2021 年第四季度，宏碁出货量达到 36.2 万台，同比增长 78%。这一激增归功于宏碁台式机出货量的爆发式增长，其台式机出货量达到 17.4 万台，同比增长 187%。从台式机出货量上来看，它仅次于惠普，终结了连续八个季度出货量下降的劣绩。

苹果在 2021 年第四季度的排名有所上升，在整个个人电脑出货量（包括平板电脑）中排名第五，单季出货量同比增长 100%，达到 35.9 万台，打破以往记录。凭借其 2021 年 9 月推出的新款 iPad，苹果平板电脑出货量继续攀升，于 2021 年第四季度达到 17.2 万台，创历史新高，较去年增长 130%。受益于 M1 芯片笔记本的成本策略，MacBook 出货量同比激增 85%，达到 18.7 万台。