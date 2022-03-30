起亚已正式确认，EV9 概念车的量产版将于 2023 年开始在欧洲销售，同时还将在北美和亚洲市场上市。全电动 EV9 将成为起亚欧洲系列中的第一款大型 SUV，在体积、设计和高科技功能方面都扮演着旗舰的角色。

从 2021 年开始，量产版预计将保持与概念车相似的比例和体积，并采用低调的设计。EV9 概念车长 4,930 毫米（194 英寸）、宽 2,055 毫米（81 英寸）、高 1,790 毫米（70 英寸），轴距为 3,100 毫米（122 英寸）。这使其与燃油驱动的 BMW X5 和梅赛德斯-奔驰 GLE 的尺寸大致相同，后者在欧洲被归类为中型 SUV。

SUV 融合了起亚在 EV6 中首次亮相的 “Opposites United” 设计语言，并将逐步扩展到全系列。更具体地说，对于 EV9，设计师的灵感来自 “Bold for Nature” 主题，将坚固而棱角分明的外观与宽敞且充满科技感的三排座舱相结合。

一些可以在量产车型中淡化的功能包括 22 英寸轮毂、Digital Tiger Face 上的大量 LED、镜子更换摄像头、剪刀门以及带有独立座椅的未来派内饰布局。然而，该车型总体上看起来非常相似，并且在使用的材料方面保留了概念车对实用性和可持续性的关注。

技术上来讲，EV9 将是第一款引入起亚 “AutoMode” 自动驾驶技术的车型，该技术最终将在 2026 年扩展到主要市场的所有车型。ADAS 套件将包括先进的高速公路驾驶试点系统，该系统据称将允许在高速公路上无人干预的情况下驾驶。

我们不确定量产的 EV9 是否会保留该概念的 27 英寸超宽触摸屏，但它肯定会拥有先进的信息娱乐系统。起亚表示，这将是其首款接收无线更新 (OTA) 并集成按需功能 (FoD) 服务的量产车型，这将允许车主从特定时间可用的一系列软件功能中进行选择。同样，将在 EV9 中首次亮相的联网汽车功能将在 2025 年之前推广到起亚的整个系列。

起亚已经确认，起亚 EV9 以及其现代 Ioniq 7 兄弟姐妹将基于 E-GMP 平台的延伸版本，而不是其将于 2025 年推出的名为集成模块化架构 (IMA) 的进化版本。起亚还没有向我们提供有关电动动力系统的详细信息，但它很可能由提供全轮驱动能力的双电机组成。尽管 SUV 的尺寸很大，但该公司表示 EV9 将在 5 秒内从 0-100 公里/小时（0-62 英里/小时）加速。大容量落地式电池可实现 540 公里（336 英里）的续航里程，超快速充电可在 6 分钟内增加 100 公里（62 英里）的续航里程。