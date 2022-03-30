ZipCharge 是便携式日常电动汽车充电的先驱，今天宣布赢得著名的英国工程卓越奖。年度研发项目奖旨在表彰 ZipCharge 严格的研发计划，并将改变游戏规则的便携式充电器通过细致的汽车行业汽车开发流程和标准试验，以确保其在 2023 年初上市。

革命性的 Go 便携式 EV 充电器现在正推进到验证原型 (VP) 阶段，已发布用于制造和硬件测试的设计。ZipCharge Go 消除了拥有电动汽车的常见障碍——通过为目前无法在家中充电的任何人提供充电的可能性。仅在英国，就有 850 万或 40% 的拥有汽车的家庭没有指定的或路边停车位。在其他地方，这个数字达到了 60%，例如在意大利、西班牙、香港、新加坡和韩国以及美国、中国和印度的主要城市。

ZipCharge 联合创始人 Richie Sibal 表示：“获得此奖项是对团队为使 ZipCharge Go 成为便携式 EV 充电器而投入的辛勤工作和奉献精神的极大认可，无论天气如何，在任何地点，您都可以每天使用。我们的客户希望他们的 EV 移动电源与他们的车辆一样坚固耐用，因此我们对模块单元、电子设备和软件实施了详尽的汽车行业测试标准。我们非常有信心，无论他们在哪里停放电动汽车，它都能完美运行。”

ZipCharge 联合创始人 Jonathan Carrier 说：“ZipCharge 是英国工程和创新的典范。赢得该奖项突显了英国作为电气化前沿领导者的地位。从日产聆风到 LEVC 出租车，英国被全球公认设计了一些世界上最好的电动汽车。现在，我们的 EV 充电产品也按照同样严格的质量进行设计”。

高级推进中心的奖项主席和利益相关者参与总监 Philippa Oldham 说：“ZipCharge 采用创新方法开发了一种产品，以满足快速增长的电动汽车市场的实际需求。这是一个简单的概念，但有相当复杂的技术挑战，评委们对他们如何处理这个问题印象深刻。便携式电动汽车充电器的价值和用例是显而易见的，它有可能打破拥有电动汽车的障碍，我期待看到这款产品上市。”

英国工程卓越奖自 2009 年开始举办，旨在支持和庆祝英国的设计和创新。从那时起，BEEA 的规模和地位不断扩大，大大小小的企业都在竞争着名的奖项，在公平的竞争环境中竞争，根据其工程质量进行评判。