随着全新全电动 BMW iX 和 i4 的推出，令人兴奋的先进技术功能将驾驶员与车辆之间的交互融入新的数字化未来。

BMW iX 和 i4 是首批通过个人 eSIM 提供 5G 支持的 BMW。eSIM 或 “嵌入式 SIM” 是一种内置在移动设备（手机、平板电脑、智能手表）中的 SIM 卡，无需物理的可移动 SIM 卡即可连接到蜂窝网络。个人 eSIM 允许客户将他们的 BMW iX 或 i4 添加到他们现有的手机中，从而利用车辆的 5G 天线并启用车内 WiFi 热点。多达十台设备可以同时连接到车辆的 WiFi 热点，为用户提供高速互联网访问，以进行移动办公或全高清质量的视频流媒体观看。

为了支持 BMW Personal eSIM，T-Mobile 正在为 BMW 推出 Magenta Drive。可以使用 T-Mobile Magenta Drive 扩展现有的 T-Mobile 后付费计划，以激活车辆中的个人 eSIM。个人 eSIM 与用户的 BMW ID 而非车辆相关联，因此可以将其转移到具有个人 eSIM 功能的其他 BMW 车辆。eSIM 会在用户使用其 BMW ID 登录时自动配置并立即可用。

设置通过 My BMW 应用程序无缝完成，一旦将车辆添加到计划中，客户的电话就无需在车内使用他们当前的手机号码拨打和接听电话。即使客户选择不将他们的车辆添加到他们的手机计划中，配备个人 eSIM 功能的车辆在 BMW Cloud 和车辆之间交换数据时仍可受益于 5G 连接的低延迟和高带宽。例如，远程软件升级可以在正常所需时间的一小部分内下载到汽车上。个人 eSIM 在 iX xDrive50 上作为高级套餐的一部分提供，在 iX M60 上作为标准提供。

BMW iX 还将推出 BMW Digital Key Plus，这是最新一代基于智能手机的 BMW Digital Key。Digital Key Plus 使用安全的超宽带技术，允许客户使用智能手机锁定、解锁和启动车辆，而无需将手机从口袋或包中取出。借助 Digital Key Plus，车主可以在手机上的 My BMW 应用程序中设置主密钥，这将使使用 iPhone 的客户能够将车辆访问权限授予最多五个其他用户。然后，父母将能够通过车辆访问控制来管理年轻驾驶员，这可以限制最高速度、发动机功率和最大无线电音量，并确保车辆上的动态稳定控制和智能安全功能不会被停用。

eDrive Zones BMW eDrive Zones 是一项创新的数字服务，旨在让插电式混合动力汽车的驾驶员更容易进入指定为零排放区的城市区域。当进入其中一个区域时，BMW 插电式混合动力电动汽车将自动切换到纯电动驾驶模式（前提是电池电量充足）。该开关由地理围栏技术和 GPS 触发，并建议驾驶员进入零排放区并通过车辆的 iDrive 屏幕切换到 eDrive。BMW eDrive Zones 显示在主导航地图和 eDrive Zone 应用程序菜单的预览地图中。该功能正在加利福尼亚的三个城市进行试点：洛杉矶、旧金山和圣何塞。BMW eDrive Zones 将在兼容车辆中自动激活。