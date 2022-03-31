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在繁荣的应用经济中，游戏一直是规模最大的单一类别。data.ai 最新的季度全球市场趋势显示，2022 年第一季度，游戏在用户支出方面占 Google Play 的 73%，占 iOS 的 60%。

2022 年第一季度的移动游戏总支出约为 220 亿美元。同时，最新数据还显示，与新冠疫情前相比，游戏支出总体大幅度上升。

在下载量方面，Google Play 同比增长 15%，总下载量达到 140 亿次。游戏占 Google Play 总下载量的 44%，占 iOS 总下载量的 28%。值得注意的是，自新冠疫情蔓延以来，从 2019 年第一季度到 2022 年第一季度，游戏的平均周下载量增长了 45%。

《Free Fire》是一款大逃杀（射击）游戏，是目前下载量排名第一的游戏。鉴于超休闲游戏类别往往占据下载榜的主导地位，所以这一成绩令人印象深刻。

游戏总支出在两年内几乎翻了一番

移动游戏支出达 220 亿美元，比两年前的有了显著增长。data.ai 最新的季度预测显示，与疫情前相比，游戏支出发生惊人的增长，相较 2020 年第一季度增长了 42%。

游戏对应用经济有着巨大的影响力。总体而言，应用商店中每消费 1 美元，就有 65 美分用于游戏。而在 Google Play，这个比率更高。事实上，Android 用户每 1 美元就有 73 美分花在游戏上。

美国、中国（仅限 iOS 用户）和日本仍然是 iOS 和 Google Play 的游戏用户支出最大的市场。然而，在增长率方面，台湾地区、土耳其、韩国（针对三个市场 Google Play）以及中国大陆、台湾地区、中国香港（针对三个市场 iOS）是 2021 年第四季度以来增长最多的地区。从地区来看，亚太地区的 iOS 游戏用户支出增长最为强劲，2022 年第一季度环比增长近 10%。

移动游戏下载量达 140 亿次，《Free Fire》登上榜首

游戏在下载量中的主导地位并不像它在用户支出中那么突出。游戏占 Google Play 总下载量的 44%，占 iOS 总下载量的 28%。但需求仍在以惊人的速度上升。据我们预测，游戏玩家在 2022 年第一季度下载 140 亿款游戏，其中 Google Play 的下载量会同比增长 15%。

本季度下载量最高的游戏是由新加坡 Garena Online 发行的《Free Fire》。同时这款游戏也是 2021 年全年下载量最高的游戏。通过分析 data.ai Game IQ 游戏功能标签时，可以发现《Free Fire》采用了多种游戏功能，例如交替战斗模式以及卡片收集。该游戏成功地让用户参与到应用和现实生活中。根据 Game IQ 功能标签，《Free Fire》采用了 ‘活动日历’，事实上《Free Fire》World Series 2022 定于 5 月在新加坡举行。去年，World Series 活动的奖池达到了 200 万美元。而移动平台又是最受欢迎的游戏平台，我们一起期待今年会有怎样的惊喜等着我们。

《Free Fire》是一款广受喜爱的大逃杀（射击）游戏，但它的成功不仅得益于出色的玩法，还有巧妙的营销方式。发行商针对低端移动设备优化了游戏，设计了短时长游戏任务，甚至还围绕足球运动员罗纳尔多为原型创造了一个角色。

再看看排行榜的其他方面，超休闲游戏《Race Master》和《Count Masters》表现强劲（排名分别上升 2 位和 5 位）。不过幅度发生最大变化的是《My Talking Tom 2》，排名上升 9 位，现排名第 8 位。

在月活跃用户榜单中，《ROBLOX》仍稳居榜首，但这个虚拟宇宙游戏在消费者支出榜单失去了第一的位置，被《原神》所取代。

Wordle 的热潮将 “错误” 游戏送上榜单第二位

益智游戏《Wordle》是第一季度里值得分享的游戏故事。虽然这款游戏甚至都不能称得上是手游（仅通过浏览器游玩），但该游戏吸引了数百万名玩家，并最终被《纽约时报》买下。那么到底为什么《Wordle》会在月活跃用户突破榜中脱颖而出呢？原因是，这与前文的《Wordle》是不同的，而上榜的这款《Wordle》由程序员 Steven Cravotta 开发，也许是玩家误打误撞却爱上了 ‘另一款’《Wordle》，使其在本季度结束时获得第二名的成绩。而 Cravotta 将这笔意外获得的款项捐给了慈善机构。

再看看突破榜的其他方面，可以看到超休闲游戏的强劲表现，其中《Merge & Fight》、《Find the Alien》、《Sandwich Runner》是下载次数最多的三个游戏。而后者是这类型游戏 “有点傻” 一面的典型例子，玩家需要挑战收集巨型三文治的材料并制作成三文治，然后将其喂给一个巨大的脑袋。

《原神》在用户支出方面排行第一，而第二位和第三位分别是《王者荣耀》和《穿越火线》。

数字收藏卡牌游戏《Yu-Gi-Oh! Master Duel》在用户支出排名第六。这款游戏于 2022 年 1 月 18 日刚刚发布，一个季度内就在应用商店中取得了出色的成绩。