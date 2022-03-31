近日，高德地图宣布正式发布 “停车导航” 功能，旨在利用科技创新，帮助驾车用户尽可能地缓解在不同出行场景下、普遍存在的 “停车难” 问题。

据了解，高德停车导航由高德地图 APP 中新上线的 “一揽子” 停车相关服务构成，覆盖了行前、行中、行后等用户驾车出行的整个周期，期望能够减少每位自驾用户的 “停车焦虑”。

这也是业内首个覆盖驾车出行全程、动态引导用户停车的专业地图导航解决方案。

“停车难”，本质是动态供需平衡问题

日常开车出行中，停车是个令人头疼的普遍性难题，尤其是在高峰时段，来回折返、绕圈，甚至远离目的地数公里寻找一个空余停车位，几乎是每位车主都体验过的 “基本操作”。

近年来随着我国经济快速发展，居民生活水平不断提升，城市机动车保有量大幅增加。根据中国汽车工业协会的数据，截止 2021 年底我国汽车保有量估计超过 3 亿，且未来仍有较大增长空间。

相较之下，许多城市的停车设施供给却无法以同样高速增长：根据高德地图与清华大学交通研究所联合发布的报告，目前国内已建设了超过百万的停车场，但对比庞大的汽车保有量，停车位依然紧缺，尚有 8000 万的停车位需求缺口。

报告认为，“停车难” 本质是一个动态的供需平衡问题，在一定的空间、时间范围内，停车需求超过了停车供给，就会造成停车难。

因此，利用技术创新盘活存量资源，缓解用户车辆和车位之间由于信息不匹配产生的供需矛盾，成为了重要解决思路之一。

覆盖出行全周期的停车引导

据了解，本次高德地图公布的 “高德停车导航”，是由高德地图 APP 内多个停车相关服务的统称——所对应的，则是用户在自驾出行时，在行前、行中及行后三种场景中，对于停车的多种不同需求。

例如在行前，许多用户习惯事先查找目的地附近的停车相关信息，高德的 “停车雷达” 即能解决这类需求：在高德地图 “驾车” 页面输入出行起点和终点后，上划点击工具栏中的 “停车雷达”，即可查看终点附近有哪些停车场，以及它们的具体位置、距离终点多远、车位情况、停车费用、在路边或者地下、是否内部专用等丰富信息，用户可据此进一步提前做好停车规划。

而如果有以上信息以外的需求，则可以使用同页面的 “问问” 功能，向其他到访过此地的高德用户询问更细致内容。

但事先确定好停车位置，并不意味着停车问题就已解决——即便提前选定停车地点，许多用户抵达目标停车场时，也可能发现已经没有空位。而停车雷达同样可以在行程中就帮助用户规避该种情况：距离目标停车场 1-2 公里时，即能主动获取动态停车位数据，并在位置已满的情况下，智能推荐附近合适的停车场，引导用户改变导航行程前往新目标停车场。

而即便在抵达目标停车场，顺利停入车位后，高德停车导航也能够继续为用户提供细致服务。例如停车后的 “终点接续”，主动提示用户使用停车场到最终目的地（例如，一家餐馆）的新路线导航，实现从驾车到步行导航的无缝衔接；此外还有 “停车记录” 功能，能够贴心地在驾车导航结束后识别停车行为，并自动记录停车位置，避免用户随后在某些复杂的停车场环境中，找不到自己的车辆。

事实上，高德停车导航包含的功能远不止于上述这些，根据不同用户的不同使用场景，还有 “停车预约”、“默认导航到停车场”、“停车场推荐指数” 等服务，融入了整个驾车出行过程中。

总体而言，高德停车导航推出的核心思路在于利用科技创新，最大程度的消弭用户与目的地停车场之间的信息隔阂，并智能引导使用习惯迥异的不同用户在不同场景中，都能找到合适的停车位，实现供需的相对动态平衡。

而高德也正藉于此，成为了国内首个实现全程动态引导用户停车的专业地图导航厂商。

政企联动，助力缓解停车难题

解决停车难题，除去专业的技术和产品研发之外，更重要的是产业合作思维——由于各大城市的停车设施普遍具有公共属性，合作、助力政府机构为老百姓缓解停车难题，也因此成为了高德停车导航的重要发展方向——例如得益于各地相关政府机构的支持，高德地图已经接入了全国超过百万的停车场数据，为停车导航的产品研发打下了坚实基础。

除此之外，某些特定停车产品功能也在此基础上，开始了创新探索，例如高德停车导航中的 “停车预约”。

近日，高德地图联合北京交通发展研究院、北京市公联公司、支付宝等机构，在北京市五棵松地下停车场开通线上停车预约试点。这也是北京市首个线上预约停车服务。

即日起，用户可通过高德地图 APP，在搜索栏搜索 “五棵松地下预约停车场”，在停车场详情页找到 “预约/查询停车位” 入口，点击就能进入停车预约小程序，手机号登录进入首页添加车牌-选择预约的时间-添加预约手机号，自动生成费用-点击预约-支付费用。出发时，一键发起导航，即可实现预约-导航-支付一体化的服务。

据悉，未来随着合作的进一步深入，还会有更多停车场接入 “停车预约”，同时高德停车导航也会推出更多更人性化的服务，为缓解用户停车难题而努力。