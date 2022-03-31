路特斯正在向真正的全球高性能汽车品牌转型，已经达到了迄今为​​止最重要的里程碑。全新的全电动 Lotus Eletre 是一款引人注目且先进的 Hyper-SUV，是新一代纯电动 SUV 中的第一款。它从 70 多年的跑车设计和工程中汲取了核心原则和 Lotus DNA，将它们发展成为下一代 Lotus 客户理想的全新生活方式汽车。

负责 Elise、Elan 和 Esprit 等传奇车型的莲花公司没有放弃跑车市场的计划。但跑车市场正在萎缩，而 SUV 市场正在增长，莲花迫切需要进入更实用的产品，如果它要增长，必须要做出改变。此外，现在保时捷销量的最大份额由 SUV 组成，它成功地实现了这一转变，而不会失去任何汽车爱好者对其信誉的褒奖，那么莲花为什么不这么做呢？这就是 Lotus Eletre 到来的原因所在。

Eletre 这个名字显然是一个匈牙利语，意思是 “复活”，代表着莲花的重生。母公司吉利对莲花寄予厚望，这款 SUV 将为科林·查普曼 70 多年前创立的这家公司创造多项第一。首先，它是第一辆在中国建造的莲花车型，位于武汉的新工厂，尽管未来的跑车将继续在莲花位于英国赫塞尔的精神家园生产。

按照 Lotus 标准，这是一台巨大的车型。直到两天前，Eletre 才以其 Lotus 代号 Type 132 为人所知，它是一款全球相关产品，为全球观众带来可持续机动性的光环。它体现了情感、智慧和声望，将 Lotus 的名称、徽章和著名的驾驶员参与度扩大到了新的受众。

作为 Lotus 高性能汽车产品组合的一个大胆的新维度，Eletre 为 Lotus 创造了大量的第一——第一款五门量产车、第一款在跑车领域之外的车型、第一款生活方式 EV、有史以来最 “互联” 的 Lotus . 然而，它仍然是一辆真正的莲花，一辆 “空中雕刻” 的美丽汽车，融合了开创性的技术、真正的运动性能和简单的目的，由一个充满激情的全球团队设计和开发。Lotus Eletre 充满个性。

Eletre 是 4WD，电池容量超过 100kWh，功率为 600hp。一个 350kW 的充电器将在 20 分钟内充满提供 400 公里（248 英里）续航里程的电量。该车的目标最大 WLTP 行驶里程为约 600 公里（约 373 英里）。它还标配接受 22kW 交流充电的能力，这在可用的情况下可减少充电时间。

技术特性还包括任何量产 SUV 上最先进的主动空气动力学套件，以及智能驾驶技术，例如世界上第一个可在量产车中部署的光探测和测距 (LIDAR) 系统。这辆车是 “英国出生，全球成长”，设计由英国主导，并与中国、瑞典和德国的团队合作。整体外观和室内设计由位于英国沃里克郡 Lotus 技术创意中心 (LTCC) 的国际团队领导。

Eletre 建立在 Lotus 全新且高度通用的 Electric Premium Architecture (EPA) 之上。低至地面的设计意味着出色的操控性，EPA 可以轻松适应 C+ 到 E+ 车辆级电池尺寸、电机、组件布局和智能驾驶技术。

该平台将成为莲花全新系列高端生活方式性能电动汽车的基础。在 Eletre 的带领下，这些汽车将把 Lotus 带入一个零售量更高、收入可观的新时代。每个车门后视镜都被一个电动倒车镜显示器 (ERMD) 所取代，其中装有三个不同的摄像头——一个用于后视镜，另一个用于帮助从上方创建 360 度的汽车视图以帮助停车，以及一个第三是智能驾驶技术的一部分。它与 Eletre 的激光雷达系统协同工作，以提供自动驾驶能力。

Lotus Eletre 现已在全球市场发售，首批客户交付将于 2023 年在中国、英国和欧洲开始。