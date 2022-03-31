Nissan 和 Enel 合作启动了 Second Life 项目。该项目在西班牙梅利利亚的一家传统发电厂（由 Enel 集团的西班牙子公司 Endesa 运营）结合使用过的日产电动汽车电池，提高了电网稳定性，以帮助满足孤立电力网络的需求。

该项目是欧洲的一项开创性举措，基于循环经济原则，已被世界经济论坛 (WEF) 选为 “成员倡议”。Second Life 项目已于 2020 年通过巴斯夫可持续发展卓越俱乐部 (Club de Excelencia En Sostenibilidad) 获得大型企业最佳循环经济实践类别的重大认可。该奖项旨在表彰西班牙的最佳循环经济实践，奖励通过各种循环商业模式应对有限自然资源挑战的项目。

作为合作的一部分，日产提供了其电动汽车的电池，系统集成商 Loccioni 确保了循环过程所需的电池之间的适当集成。该项目基于一个简单的想法利用先进技术：一旦电动汽车中电池的使用寿命结束，这些电池将被回收并组装在一个大型固定存储系统中。该系统与 Endesa 的 Melilla 设施集成在一起，以避免在负载过大的情况下中断电力供应，从而提高电网的可靠性并确保为当地居民提供网络服务的连续性。备用发电机由 48 节旧日产 LEAF 电池和 30 节新电池组成。Melilla 拥有近 90,000 名居民，由当地电网提供服务，该电网由 Endesa 的工厂供电，并与国家配电网隔离。

使用过的 Nissan 电动汽车电池在 Endesa 的 Melilla 设施互连和存储时提供能源，其功率为 4 MW，如果发电厂与系统、存储设施断开连接，则能够产生高达 1.7 MWh 的能量可以为梅利利亚的电网注入能量 15 分钟，这足以重置系统并重新启动电源。

确保汽车电池的可持续性仍然是日产的首要任务，而”Second Life” 项目是日产根据 Ambition 2030 支持循环经济的另一个例子，该愿景是该公司增强移动性及超越未来的长期规划。